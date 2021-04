El Ayuntamiento de Almería advierte de la dificultad de lograr los objetivos de sostenibilidad sin fondos del Gobierno

La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, ha alertado de las dificultades de implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “si el Gobierno continúa sin dar un solo euro de ayuda extraordinaria a ayuntamientos y diputaciones para luchar contra la pandemia y deja solas a las entidades locales”.

Así lo ha denunciado la edil tras la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde los alcaldes y concejales del PP han expuesto su inquietud ante el hecho de que las futuras leyes medio ambientales que se están gestando tensionarán y agravarán, aún más si cabe, las finanzas municipales.

En este sentido, ha señalado que “apoyamos el interés de aprobar leyes que mejoren la situación medio ambiental de España, pero sólo con voluntad no vamos a poder ejecutarlas, necesitamos apoyo económico y es precisamente lo que no tenemos del Gobierno”, afirma Cobos, quien recuerda que, por ejemplo, “todo lo relacionado con residuos es un asunto muy costoso y no es un tema de voluntades, sino de posibilidades el poder trabajar en cumplir la nueva normativa”.

La inquietud planteada por los populares viene motivada, fundamentalmente, por el hecho de que los ayuntamientos y diputaciones sigan, un año después de iniciarse la pandemia, sin recibir ni un euro de los fondos Covid prometidos por el Ejecutivo, lo que está situando a muchas entidades locales en una situación financiera comprometida.

“Hasta la fecha hemos tenido muchos anuncios de lo que vamos a recibir, pero lo cierto es que la ayuda no se materializa y necesitamos sin dilación recibir los fondos COVID que la FEMP lleva reivindicando desde que diera comienzo la pandemia”, afirma Margarita Cobos, para quien “resulta imprescindible obtener financiación extraordinaria para liberar de tensión las cuentas municipales si queremos poder llevar a cabo las políticas medioambientales que nos exige Europa”.

Finalmente, los alcaldes y concejales del PP reivindican que los municipios, provincias e islas deben gestionar directamente un 14,6% de los fondos europeos para la recuperación que lleguen a España y han insistido en que “resulta muy preocupante el desprecio y abandono al que está sometiendo el Gobierno de Sánchez a municipios y provincias”, insistiendo que las futuras leyes de Economía Circular, así como la implantación de los ODS, están en riesgo si no se dota a las corporaciones locales de recursos financieros para su implementación”.

Los alcaldes y concejales del PP que forman parte de esta comisión son, además de la concejala Margarita Cobos, José Miguel Luengo, alcalde de San Javier (Murcia), Natalia Quintana alcaldesa de El Álamo (Madrid), Patricia Cavero, concejala del Ayuntamiento de Zaragoza; Carlos Simarro, alcalde de Sólle (Islas Baleares); Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife); José Miguel Benítez, alcalde de Quer (Guadalajara); Miriam Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Salamanca; Dionisio García Esteban, alcalde de Chane (Segovia); y Francisco Melgarejo, concejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid).