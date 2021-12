Almería registra la mayor subida de contagios en un fin de semana desde agosto

¿Comienzan a notarse las consecuencias del puente de la Constitución? Para llegar a una conclusión hay que esperar a ver el avance de los próximos días, pero la cifra de contagios por covid-19 de este lunes es muy preocupante en toda Andalucía. Son datos que no se veían hace mucho tiempo. La Junta ha confirmado 3.112 casos de los dos últimos días. Almería ha sumado 233 positivos, que junto a los 50 del sábado hacen un total de 283 en el fin de semana.

En la provincia de Almería no había tantos contagios en un fin de semana desde verano. Del 21 al 23 de agosto hubo 344 casos. La cifra de hoy supone dar un paso atrás de más de tres meses. Queda por ver si es un repunte pasajero o si, por el contrario, se prolonga en los días. Malas sensaciones de cara a la Navidad.

La tasa de incidencia en la provincia ha subido 15,4 puntos con respecto al viernes y es de 127,9 casos por cada 100.000 habitantes. Pero aunque ha crecido, lo hace menos que el resto de provincias andaluzas y ya es la que tiene la menor tasa de contagios (la media de la comunidad autónoma es de 174,3).

El Poniente, la zona con menos casos

De los 283 nuevos casos notificados a lo largo del fin de semana la gran mayoría son en los distritos de Almería capital y del norte de la provincia, mientras que el Poniente ha resistido mejor.

En el Distrito Sanitario de Almería se han registrado 115 nuevos casos positivos de covid, 78 de ellos en la capital. Sube la tasa de incidencia de la zona 6,5 puntos y es de 143,7.

En el Levante-Alto Almanzora ha habido 94 casos. Son llamativos los 30 positivos notificados en Huércal-Overa y los 23 de Albox. La tasa de incidencia en el distrito da un subidón importante de 43,7 puntos y ya es la más alta de la provincia, con 158,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, en el Poniente ha habido 72 nuevos casos, destacando los 38 de Roquetas de Mar. La incidencia sube solo 8,6 puntos en esta zona y ahora mismo es de 91,6 casos por cada 100.000 personas.

Dos fallecidos el sábado

En cuanto a la cifra de fallecidos, este sábado se confirmaron dos en las principales ciudades de la provincia: Almería y Roquetas de Mar. En lo que va de mes ya han muerto seis personas con covid, mientras que el todo el mes de noviembre solo hubo siete decesos.

No obstante, la mortalidad sigue siendo mucho más baja que en otras etapas de la pandemia. Si se compara con el mismo mes del año pasado las diferencias son sustanciales: en diciembre de 2020 hubo 72 fallecidos por culpa del coronavirus.

Por otro lado, el informe de este lunes no indica nuevos hospitalizados, aunque es lo habitual todos los lunes por la reducción de la notificación de datos. El martes suelen aparecer los del fin de semana. No obstante, aún no se ha publicado la ocupación actualizada de los hospitales. Este sábado había 34 ingresados con covid, diez de ellos en la UCI.

Por último, Salud ha confirmado 39 nuevas altas. Ya son 70.995 los almerienses que han pasado la covid, es decir, el 96,7% del total de casos positivos.