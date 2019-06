Almería exige un tren digno

Poco más de un centenar de personas han exigido inversiones en las conexiones ferroviarias de la provincia. Indignados ante la impasividad del Gobierno, han secundado la concentración que había convocado la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería dada la “inaceptable” situación de la línea convencional y por los servicios "tercermundistas" que se prestan con averías que se siguen repitiendo y con los continuos retrasos en los distintos itinerarios. Entre los asistentes a la cita, representantes municipales del equipo de gobierno como Ana Martínez Labella, de la oposición como Adriana Valverde, Miguel Cazorla, así como representantes de asociaciones como FAAM, la Unión de Consumidores de Almería y otros colectivos.

Desde las ocho de la tarde, las inmediaciones de la Estación de Intermodal de la capital, junto a la Estación de Tren que está en pleno proceso de rehabilitación, los manifestantes se han ido congregando y posicionándose tímidamente tras las cuatro pancartas reivindicativas que se han desplegado. El objetivo de la concentración no ha sido otro que reivindicar mejoras tanto en la línea convencional que une Almería con Madrid o Sevilla, así como reclamar avances para la implantación de la Alta Velocidad, ya que aunque las previsiones del Gobierno fijan su implantación en el año 2023, desde la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería prevén que dicha fecha se pospondrá hasta 2025.

Desde la Plataforma no creen en la promesa de que la Alta Velocidad llegará a Almería en el año 2023; haciendo sus cálculos auguran un retraso hasta 2025

“Se maneja la fecha más tardía en función de las inversiones y los plazos de obra que se han dado hasta ahora para la realización de obras programadas, puesto que incluso trabajos que han sido ya adjudicados no han arrancado todavía. No entendemos que después de que se haya adjudicado y licitado los tramos Pulpí-Vera o Puche-Río Andarax no se haya dado comienzo a las obras”, como ha señalado José Carlos Tejada, coordinador de la Plataforma.

Situación enquistada

La situación que presenta la plataforma de la línea convencional, en la que no se ha producido “ningún tipo de actuación por parte de Adif pese el canon que paga Renfe”, es otro escollo sin resolver y conlleva limitaciones de velocidad. Como también están enquistadas las conexión con Sevilla, en la que se mantienen los transbordos en carretera, entre ellos, el que abarca desde Granada a Antequera (Málaga), a pesar de que haya comenzado a funcionar la línea AVE Granada-Madrid.

“Creo que estamos cargados de razones para movilizar a los ciudadanos, por lo que esperamos que se den cuenta de lo importante que es la mejora de las infraestructuras ferroviarias para tener una mejor calidad de vida, oportunidades económicas y para que se cree empleo”, indicó Tejada, quien hizo referencia a la situación “estacional” que presenta el empleo en una provincia que abanderan sectores como la agricultura y el turismo.