Almería vive las Cruces de Mayo

La ciudad se llenará de colores con las Cruces de Mayo, que se desarrollarán desde hoy, viernes, y hasta el próximo 4 de mayo. Una tradición alrededor de la cual se reúnen vecinos, centros escolares y hermandades y cofradías, que confeccionan con cariño y arte la Cruz en los diferentes barrios y en el centro de la ciudad, alrededor de la cual se genera la convivencia.

El Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores contribuye a engrandecer esta fiesta con un concurso al que se han presentado catorce entidades, tres más que en 2023 y que demuestra el interés por las Cruces de Mayo. Uno de los espacios en los que se espera más movimiento es en la Plaza de las Velas, donde habrá siete ambigús de diferentes hermandades, al igual que el centro histórico, con sitios con solera como Estudiantes en la Uned.

Las cruces que participan en el concurso son AMPA Peques del Alborán (calle Padre Méndez), Casa Sacerdotal San Juan de Ávila (Plaza de la Catedral), AVV Las Sirenas de Cabo de Gata (C/ San Francisco), AVV Venta Gaspar Sol y Arena (Plaza Sol y Arena, nº 22 – Venta Gaspar), Asociación Cultural Villa Carmen (Camino San Genaro s/n/ Cortijo Villa Carmen), AVV Paraje Guillén (Camino Guillen, P. Guillen, nº 48 – La Cañada) AVV La Torre (c/ Teruel, nº 86), Hermandad del Calvario (Parroquia San Roque – Salones), Hermandad del Silencio (C/ Las Cruces, 61), Hermandad de Las Angustias (Obispo Orberá, nº 35 – Colegio Compañía de María), Hermandad Santísimo Cristo de la Caridad (Plaza de las Velas), Hermandad del Prendimiento (Plaza Bendicho, 13), Hermandad de la Santa Cena (C/ Cofrade Juan Sánchez, s/n), y Hermandad de la Soledad (C/ Tenor Iribarne, 19).

El concurso se divide en tres categorías, centros escolares, asociaciones y hermandades y cofradías, con un primer premio de 850 euros en cada categoría, un segundo de 510 euros y dos accésits de 130 euros.

El Ayuntamiento también ha convocado el concurso de mayas, en la categoría infantil-juvenil y absoluta, con premios de 350 euros en cada una de las dos categorías.