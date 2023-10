Alumnos de la UAL niegan haber votado "coaccionados" en las elecciones a Rector

La Junta Electoral de la Universidad de Almería (UAL) resolvió anular cerca de "medio centenar de votos por correo" emitidos de cara a las elecciones a rector que celebran este viernes.

La resolución de la Junta Electoral se comunicó el martes a última hora a los estudiantes por vía telemática con un mensaje en el que se indicaba que se había "detectado una incidencia" en "su voto por correo", por lo que se había acordado "anularlo," al tiempo que se les emplazaba a volver a ejercer su derecho si lo estimaban "oportuno".

Pues un grupo de estudiantes pertenecientes al 2º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Almería, supuestas víctimas "del fraude electoral” se pronuncian al respecto.

"Rechazamos de manera plena las acciones llevadas a cabo por el presidente del Consejo de Estudiantes, José Ramón García Túñez, en relación con una supuesta coacción del estudiantado, es decir nosotros, sin habernos antes consultado y que van en contra de nuestros propio intereses. Rechazamos del, mismo modo, las acciones en consecuencia a lo anterior mencionado que se han llevado a cabo por otros representantes de estudiantes sin consultarnos, preguntarnos o informarse con nosotros, siendo las supuestas víctimas", aseguran en un comunicado remitido a los medios.

"Ante nuestra imposibilidad de acudir a votar presencialmente el viernes 6 de octubre, hemos intentado ejercer nuestro derecho al voto por correo y no se nos ha dejado. Han anulado nuestros votos, sin nosotros pedirlo, de nuevo tomando acciones sin habernos antes consultado", apostillan.

"En todo momento, desde el decanato de nuestra facultad se nos ha animado a participar en las elecciones, se nos ha recordado que el voto es libre y secreto, y se nos ha recordado que votemos a quien queramos, como así hemos hecho, y ninguno sabemos qué ha votado el de al lado", agregan.

"Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y también docente de nuestro grupo, Isabel Mercader, se ha limitado exclusivamente a orientamos sobre el procedimiento de voto por correo, el cual encontramos excesivamente complejo e inaccesible para aquellos que somos estudiantes. Isabel Mercader siempre se ha mostrado dispuesta a ayudamos en todo lo que le hemos pedido desde que podemos llamamos estudiantes de Educación, y del mismo modo nos ha ayudado de nuevo ahora, orientándonos con el procedimiento de voto por correo", manifiestan.

"Por todo lo anterior, solicitamos encarecidamente que se deje de utilizar nuestro nombre como supuestas víctimas de un fraude electoral porque no hemos sido coaccionados. Solicitamos que no se hable en nuestra representación de manera directa sobre nosotros, sin haberlo tratado con nosotros. Por último, solicitamos que no se use nuestro nombre como herramienta de presión social y desinformación para intentar influir en el resultado de las elecciones y que se nos permita ejercer nuestro derecho al voto tranquilos, aunque ya los plazos no nos permitan hacerlo como era nuestra intención el pasado jueves 28 de septiembre", concluyen.