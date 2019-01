Amat afirma que hoy es un día “histórico” para Andalucía y para Almería después de 38 años de “olvido” a nuestra provincia

El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, ha asistido durante dos días, encabezando una delegación de dirigentes almerienses, al debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, un acto que se ha celebrado en el Parlamento Andaluz y que Amat ha calificado como “histórico” para Andalucía, los andaluces y los almerienses. Para el presidente del PP ha llegado el momento que tanto anhelaba la provincia de Almería, después de 38 años de olvidos. “Desde hoy nuestra tierra tiene un presidente del Partido Popular en la Junta, un presidente que conoce Almería, que conoce sus problemas, y que nos va a poner en el mapa político andaluz, algo que lamentablemente no ha ocurrido durante muchísimos años”, ha afirmado.

Gabriel Amat ha manifestado que el cambio político que se ha producido en nuestra tierra gracias a la coalición PP-Cs, y el apoyo de Vox, supone un paso muy importante para “defender y ayudar” a tanta gente que durante 38 años no ha contado para los gobiernos socialistas, y entre los que por desgracia se encuentran los almerienses. En este sentido, el presidente del PP ha explicado que cuando los alcaldes, en alguna ocasión, han solicitado reunirse con la presidenta de la Junta, ha sido imposible. “Ese ha sido mi caso, lo he pedido en numerosas ocasiones y nunca me ha recibido”, ha explicado.

Gabriel Amat afirma que el PP llega con reformas, ideas, esfuerzo y ganas de trabajar para lograr el bienestar en Andalucía mediante la creación de empleo

Sin embargo, se muestra convencido que a partir de ahora, los alcaldes y alcaldesas de Andalucía tendrán un “aliado” en Juanma Moreno, algo impensable con Susana Díaz y su gobierno. Por otra parte, Gabriel Amat se ha acordado también de aquellos que peor lo están pasando en Andalucía y en nuestra provincia, de los parados y de aquellos que necesita la ayuda de la administración andaluza, y se ha mostrado convencido que a partir de ahora “se levanta un nuevo porvenir para ellos”.

“Juanma Moreno no tiene recetas mágicas, pero si llega con ideas, reformas, esfuerzo y con muchas ganas de trabajar para crear empleo en una tierra como Andalucía, que tiene muchísimas posibilidades para explotar y para convertirla en una comunidad de primera”, ha afirmado. Gabriel Amat ha manifestado que han sido los andaluces los que han marcado, con su voto, este “nuevo tiempo” en la Junta de Andalucía, y ha señalado que Juanma Moreno hará un gran trabajo “por y para nuestra tierra”.

“Es un día de felicidad y de alegría porque lo que ha pasado es bueno para Andalucía y para los andaluces. El cambio ha llegado a la Junta y ahora vamos a trabajar para que los ciudadanos lo noten cuanto antes”, ha dicho. Finalmente ha querido “felicitar a toda la provincia de Almería, especialmente a todos aquellos que han confiado en el Partido Popular de Almería, y que han formado parte de este cambio que se ha producido en el gobierno andaluz”.