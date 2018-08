Amat solicita una reunión urgente para abordar los retrasos del Gobierno del PSOE con el AVE

El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado esta mañana tras una reunión de coordinación del partido, en la que han estado presentes diputados nacionales, senadores y parlamentarios andaluces, que ha solicitado una reunión urgente a la Mesa de las Infraestructuras para abordar los retrasos que se están produciendo con el Gobierno de Pedro Sánchez en las infraestructuras de la provincia de Almería, concretamente en el inicio de las obras del soterramiento del paso a nivel de El Puche y en los tramos del AVE Murcia-Almería.

Amat ha lamentado que Pedro Sánchez, no defienda los intereses de la provincia y de los almerienses, y ha señalado que espera que en la reunión de la Mesa de las Infraestructuras los socialistas expliquen el por qué de esos retrasos cuando todo estaba ya planificado por el Gobierno del Partido Popular y estaba previsto el inminente comienzo de las obras para que el AVE fuera una realidad en la provincia en el año 2023.

“Los ciudadanos de Almería quieren que les resolvamos los problemas, sin embargo, desde hace dos meses en los que gobierna el PSOE eso no está ocurriendo. La obligación de Pedro Sánchez es defender los intereses de todos los ciudadanos, pero lamentablemente él se ha olvidado de la provincia de Almería”, ha dicho.

RAFAEL HERNANDO

Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha recordado como gracias al Gobierno del Partido Popular y a la situación económica “Almería se incorporó a la Alta Velocidad dentro del Corredor Mediterráneo con un cronograma y unos plazos muy precisos para el desarrollo y la adjudicación de todas las obras del AVE Almería-Murcia, así como su conclusión para el año 2023”.

Por ello, y tras el cambio de gobierno, Hernando ha señalado que “no hay ninguna razón que justifique ningún retraso para romper el cronograma que el anterior Gobierno había desarrollado, y en el que se establecía que en el mes de junio se iban a licitar los tres tramos que están pendientes de los ocho que concentran el Corredor entre Murcia y Almería”.

“Estamos hablando de 70 km y tres tramos que tenían que licitarse para el 20 de junio, fecha en la que también estaba prevista la iniciación de las obras en el soterramiento del paso a nivel de El Puche. Sin embargo, desde el 20 de junio no hemos tenido ninguna noticia del Gobierno, la única ha sido que esos proyectos quedan paralizados y no conocemos las razones para esa parálisis, es más no existe ninguna razón técnica que avale el retraso de las licitaciones, solamente una razón política que tiene que ver con los compromisos que ha asumido el Gobierno de señor Sánchez, y los precios que tiene que pagar en otros territorios de España para obtener la presidencia del Gobierno”, ha manifestado.

Para Rafael Hernando el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando con “muy malas artes” porque se está ocultando la verdad a los almerienses.

“Queremos saber si los 600 millones que cuestan estos tramos es un dinero que el señor Sánchez va a destinar a otras comunidades autónomas, porque al parecer esto es lo que está detrás de esta decisión y de la parálisis. Insisto, no existen razones presupuestarias, no existen razones técnicas, sólo puede existir detrás de esto una razón política espuria para proceder a este retraso que ya es de dos meses y que va a implicar que este año, en esos tramos ya no se puedan iniciar las obras, ni tan siquiera se puedan iniciar a principios del próximo año, lo que va a suponer un retraso”, ha afirmado.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso ha mostrado su preocupación porque se paralice todo el proyecto, o porque se inicien únicamente las obras en unos tramos y no en todo el conjunto del Corredor.

“¿Vamos a volver a la vieja política de Zapatero con el nuevo ZPedro, en la que se hacen tramos para obtener algún rendimiento político, y se construyen obras que luego no sirven para nada?. Esto es muy grave”, ha manifestado.

EL PP PIDE EXPLICACIONES AL MINISTRO DE FOMENTO

Por todo ello, Hernando ha señalado que mañana el Partido Popular pedirá explicaciones en la Comisión de Fomento al Ministro José Luis Ábalos para que de detalles de lo que está sucediendo con el proyecto y con el inicio de las obras en El Puche.

“Almería no puede ser una víctima de los pactos espurios del señor Sánchez con los independentistas. Ya se que estos tramos tienen un coste muy importante, 600 millones de euros, pero ese dinero no se puede quitar de la provincia de Almería ni de Murcia para destinarlo a otros territorios, esto sería algo miserable con lo que el señor Sánchez pretendería obtener el beneficio de otras formaciones políticas para mantenerse en el poder, un poder que le vino de una manera democráticamente ilegítima porque no ha pasado por las urnas, y que al parecer cada día le lleva a tomar decisiones con las que tapar las reivindicaciones de aquellos que lo pusieron en la Moncloa”, ha señalado.

Rafael Hernando ha recordado que el Gobierno del PP ha estado cumpliendo con Almería, y ahora “vamos a defender los intereses de los almerienses que tienen que tener el AVE en el año 2023 de la misma forma que los ciudadanos de Bilbao”.

Finalmente, el portavoz adjunto del PP en el Congreso se ha referido a otros asuntos relacionados con las infraestructuras de la provincia, concretamente las carreteras, por las que su partido ya ha registrado varias preguntas en el Congreso de los Diputados, como son la remodelación del enlace de la A-7 en Roquetas de Mar y Vícar, el proyecto del Tercer Carril entre Roquetas y Almería, el proyecto de remodelación del enlace de la A-7 con a A-92 en Viator, y las obras del desdoblamiento del acceso al Puerto de Almería, obras que están en los presupuestos pero que parece ser que han decidido paralizarlas por parte del Ministro de Fomento.