Ana Julia, primera mujer condenada a prisión permanente revisable

Un recurso que ya está en ciernes

El abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, anunció este lunes que recurrirá el fallo que condena a su cliente a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, apuntando que esta pena es aún “jurídicamente controvertida”. “Entendemos que hay base legal para ello. Yo creo que hay distintos aspectos. En primer lugar, creo que en cuanto a la pena hay jurisprudencia discrepante del Tribunal Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable”, dijo en declaraciones a Efe el letrado.

Por ello, consideró que aún se debe ver “si sería o no aplicable en el presente caso”. “Lo recurriremos porque entendemos que es una cuestión jurídicamente todavía controvertida”, ha apuntado. En cuanto a los otros delitos, de lesiones psíquicas y contra la integridad moral, considera que se podría estimar “que se está castigando doblemente unos mismos hechos con independencia de que también estimamos que la intencionalidad no era causar lesiones”. “Si se ha castigado como doloso, creemos que esa intención no queda acreditada”, concluyó.

Por otro lado, su compañera de despacho y en la defensa de Ana Julia, Beatriz Gámez, indicó que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería en relación a “varios aspectos”, entre ellos, la valoración de la prueba efectuada por el jurado popular, ya que aún sostiene que “la forma de ocurrir los hechos es un delito de homicidio en todo caso”.

En declaraciones a los medios, la letrada incidió en el debate en torno a la figura penal, sobre la que hay pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). “El fin de la prisión es la reinserción, la resocialización, aunque lleva también una parte de pena, de castigo. Pero si una persona piensa que no va a salir nunca, ahí es donde está el problema”, opinó Gámez, quien, por otra parte, aseguró que el fallo era el esperado a la vista de los hechos que dio por probado el jurado.

Recordó además que Quezada es una “persona insolvente” que ha estado representada por “abogados de oficio”, por lo que ve “difícil” que se puedan cobrar las indemnizaciones de 700.203 euros a favor de los padres y del Estado, ya que también está obligada a pagar el coste del operativo de búsqueda.