La imagen jamás vista del cauce del río Andarax sin rastro de basuras

No se frote, querido lector, los ojos. La visión no le está flaqueando por efecto secundario del confinamiento por el coronavirus. Sí, es la desembocadura del río Andarax, que ofrece una imagen impoluta jamás vista que la hace irreconocible. Y no solo está exenta de los miles de vertidos acumulados durante muchos años: también está preparada para poder dejar pasar libremente las corrientes de agua en el caso de que se avecinen temporales con fuertes lluvias de una DANA.

El aspecto actual del cauce, a su paso por El Puche, no se debe a un milagro. La Junta de Andalucía puso en marcha en octubre un plan con el que dejar expeditas ramblas como la del Andarax. Operarios de la empresas contratadas, con maquinaria especializada, han estado durante siete meses retirando cientos de metros cúbicos de vertidos dentro de las obras de reparación en el encauzamiento del río y en su desembocadura. Una actuación de emergencia que ha requerido una inversión del Gobierno andaluz de 563.550 euros, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuya previsión, antes de la crisis sanitaria, tenía este mes de abril como fecha para la conclusión de la totalidad de los trabajos.

Los mismos, además de la limpieza, han abarcado, entre otras mejoras y reparaciones, la creación de una rampa de acceso a la zona del encauzamiento en el lugar donde se ha desplazado el muro vertical, la demolición de la pared que se había volcado en El Puche; y de los restos del encauzamiento antiguo.

Es la primera vez que la Junta acomete una actuación de tal envergadura para garantizar el buen estado de la rambla, que la propia titular de la Consejería, Carmen Crespo, remarcaba en una visita a los trabajos a su inicio calificándola de “histórica”.

La de la desembocadura forma parte de una batería de actuaciones de restauración hidromorfológica y ambiental en 1.815 hectáreas de 112 ramblas de la provincia almeriense, unos trabajos que dan respuesta a los municipios afectados por la DANA registrada a mediados de septiembre del pasado año.

Entre estas labores de este Plan Restaura, la Consejería también ha ejecutado obras de emergencia en Níjar y Artal, Bajo Andarax, Bahía de Almería, Níjar Sur-Parque Natural Cabo de Gata, Alto y Medio Almanzora, Bajo Almanzora y Poniente almeriense, así como en el encauzamiento del río Almanzora en su desembocadura en Cuevas del Almanzora. La inversión conjunta en la provincia alcanza los 10,4 millones.