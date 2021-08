Antonio Fernández: “Deseo que el boxeo vuelva a ser lo que era antes, cuando vivía una época dorada”

Cuando Antonio Fernández veía a su padre entrenar en la terraza de su casa, se decía: “este deporte es también para mí”. Se enganchó a la adrenalina que regala el boxeo desde que pisó un gimnasio por primera vez con 15 años. Desde entonces no piensa en otra cosa más que no sea este deporte.

El joven púgil almeriense debutó a los 3 meses de comenzar su entrenamiento en un gimnasio. Ahora, a sus 22 años de edad, es el actual campeón de Andalucía de boxeo en la categoría Amateur. Un título que consiguió el pasado sábado, 14 de agosto, en una importante velada de boxeo celebrada en el barrio de Los Almendros de Almería (donde él vive), y en la que disputó la final del Campeonato de Andalucía. Dicho evento fue un rotundo éxito.

Una tarde en la que se pudo disfrutar al aire libre del boxeo con gran asistencia de público, y en la que Almería cosechó 3 victorias, destacando la ya mencionada. Antonio Fernández, conocido ahora como “el Camarón de las dieciséis cuerdas”, es un boxeador con mucho futuro por delante, que anhela conseguir a corto plazo ser aspirante al título de España.

-Antonio, cuéntame: ¿Cómo empiezas en el boxeo?, ¿desde qué edad entrenas?

-Empiezo con mi padre en la terraza de mi casa. Veía a mi padre entrenar y ahí me inicié con él, a los 14 años de edad. Mi primera pelea fue a los 15 años, con solo 3 meses de entrenamiento en un gimnasio -el gimnasio de la Asociación de Vecinos de Piedras Redondas-.

-¿Hijos?, ¿familia?, ¿mujer?, ¿dónde?

-Pareja, vivimos en el barrio de Los Almendros.

-¿Tienes algún familiar que se dedique o se haya dedicado a esto?

-Mi padre, Raimundo Fernández García, conocido exboxeador y entrenador del C. D. Pines Fight Club, que estuvo en la Selección Española, con su por entonces entrenador Fernando Serra. Y mi tío, Juan Fernández García, que también boxeó.

-¿Dónde entrenas?, ¿quién es tu entrenador?

-En el C. D. Pines Fight Club de Almería. Hasta ahora siempre me ha entrenado para el boxeo mi padre.

-¿Cuántos días entrenas a la semana?, ¿cuál es tu rutina de ejercicios?

-De lunes a viernes, por las mañanas salgo a correr, y por las tardes, a las 20 h., entreno en el gimnasio.

-¿Podrías decirme que te aporta el boxeo?

-Diversión. Disfruto mucho con este deporte.

-El boxeo, ¿es duro?

-Durísimo.

-El sábado, 14 de agosto, lograste conseguir en tu tierra donde naciste el título de actual Campeón de Andalucía en la categoría amateur, peso wélter (69 kg), ¿cómo te sientes en este momento?

-Muy contento la verdad, porque me he estado preparando para esto y he conseguido mi objetivo.

-¿Fue un combate duro?, ¿quién fue tu rival?

-Todos los combates realmente son duros, pero este lo fue aún más, porque me subí al cuadrilátero lesionado del hombro derecho. Prácticamente pelee solo con una mano. No me importaba el estar lesionado, yo solo quería combatir a pesar de todo, aunque el equipo médico me aconsejara que no lo hiciese. Me subí al cuadrilátero por mi barrio, el de Los Almendros. Luché en mi barriada y lo di todo por mi gente. Mi rival fue Wail Aliaafati, del Club de Boxeo Toro’s de Marbella (Málaga), un buen contrincante.

-¿Podrías decirme quién organizó la velada y qué clubes de boxeo participaron en ella? Y, por otro lado, ¿qué entidades la apoyaron?

-La velada fue organizada por el club que lleva mi padre, el C. D. Pines Fight Club de Almería, con la Federación Andaluza de Boxeo (FAB). Dicho evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y también con el apoyo de la Diputación de Almería y Cruz Roja Española, y el de los siguientes negocios particulares: César Contact S. L. y Pinturas y Decoraciones Dany S. L. En la misma participaron varios clubes: el Club Boxeo Málaga, Club Boxeo Cartagena, Club de Boxeo Toro’s de Marbella, Cubaboxing Club de Armilla (Granada), Boxing Club Víctor Segura de Granada, C. D. Boxeo Alemán Castillo de El Ejido (Almería) y el mencionado C. D. Pines Fight Club de Almería.

-Volviendo a los combates, ¿cuál ha sido el mejor que has realizado hasta la fecha?

-El que tuvo lugar en Gádor, en 2019. Combatí contra Alberto Mora, de Sevilla. Todo ocurrió muy rápido, en el que obtuve la victoria en el segundo asalto. El equipo del otro boxeador, Alberto, desde la esquina contraria, decidió tirar la toalla.

-¿Y el combate más duro que recuerdes?

-El ejecutado en Balanegra (Almería), contra un púgil cubano, en una velada organizada por Alberto Alemán Salvador, hace unos tres años aproximadamente.

-¿Tú palmarés actual?

-16 combates. 13 victorias y 3 derrotas.

-¿Cuál es tu objetivo en el boxeo?, ¿qué es lo que anhelas conseguir?

-Simplemente, llegar hasta donde pueda.

-¿Algún deseo para el boxeo almeriense en general?

-Deseo que el boxeo vuelva a ser lo que era antes, cuando el boxeo almeriense vivía una época dorada.

¿Qué boxeador almeriense destacarías?

-José Antonio Sánchez (Rayito), por su técnica y velocidad.

-Para terminar con la entrevista, ¿tienes alguna afición o actividad distinta a este deporte que te guste hacer en tu tiempo libre?

-Soy domador de caballos, me apasionan estos animales. Monto a caballo desde que tenía 3 o 4 años de edad. He llegado a tener hasta cuatro caballos de mi propiedad.