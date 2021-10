El doctor Antonio Huete destaca la importancia del deporte ante una tasa de suicidios que "no podemos admitir"

El neurocirujano y neurólogo Antonio Huete ha destacado la importancia que debe tener el "lado emocional, el lado psicológico del deporte" en unos momentos en los que se registra una tasa de suicidios que "no podemos admitir".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Efe de forma previa al inicio de la V Reunión de Medicina y Deporte organizada por la Sociedad Española de Neurocirugía y de la que es coordinador, que se celebra entre hoy y mañana en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, y que reunirá a 120 expertos y deportistas de alto nivel.

Asegura que tras la llegada de la covid-19, la importancia del deporte es "absoluta". "Todos hemos sufrido en la pandemia lo que significa no poder salir de casa. No poder practicar ejercicio físico diario. No poder entablar algo tan importante como son las relaciones que se establecen con el ejercicio físico", ha dicho.

En este sentido, resalta que "cuando camina, cuando realiza deporte, no es sólo la práctica en sí física. Sino una labor emocional de felicidad, de hablar con otras personas, de compartir proyectos, de tener ilusión". "Eso nos lo ha robado y ahora con más fuerza que nunca tenemos que subrayar la importancia que tiene el lado emocional, el lado psicológico de la actividad física", apostilla.

Por ello, en este encuentro se va a estudiar también cómo ha afectado la pandemia a la salud, en primer lugar desde el punto de vista de la salud mental.

"En la sociedad actual tenemos un grandísimo problema. Son los estados anímicos bajos con unos suicidios en un número que se nos escapa de las manos, en gente muy joven", lamenta.

"Precisamente los mejores profesionales quieren tratar eso, el papel que tiene el ejercicio físico, los deportes de equipo, salir a la naturaleza, motivar valores positivos en ese aspecto como antídoto para mejorar el estado de ánimo de la sociedad, de nuestras personas y para combatir una lacra actual, como son los suicidios", ha incidido.

Considera que el número de suicidios es "altísimo". "A nivel nacional, sobre cinco personas al día se suicidan. Esa es una tasa que no podemos admitir. Una tasa que es inadmisible en la sociedad actual", resalta.

Por ello, considera que es necesario un trabajo conjunto para "luchar contra el ánimo bajo, contra los estados depresivos... mediante conductas, mediante valores que hacen que las personas tengan ilusión, recursos para defenderse de este gran problema que hoy en día nos acecha y nos está causando tanto mal y tanta tristeza a la sociedad".

Sobre la reunión, afirma que ha diseñado un "programa ambicioso" que pretende por sexto año situar a Almería a nivel nacional como "capital de la medicina, del ejercicio físico y del deporte".

"Hoy en día todos conocemos la importancia que tiene el ejercicio físico como prevención de enfermedades. Pero no sólo como preventivo del padecimiento, sino también cuando uno está enfermo, el gran poder que tiene el deporte, el ejercicio físico, como parte del tratamiento de los enfermos", afirma.

De esta forma, mantiene que lugares como Almería cuentan con unas condiciones para la práctica del deporte durante todo el año "excepcionales a nivel de Europa", algo que se quiere demostrar de la mano de los "mejores profesionales del ámbito sanitario" y los "mejores deportistas actualmente de disciplinas olímpicas".

"También hay cabida para otras disciplinas. Tenemos aquí a personas relacionadas con el mundo de la investigación, en aspectos de ejercicio físico, del descanso. En materia de biomateriales que pueden ayudar a mejorar determinadas enfermedades. Es decir, una visión poliédrica de una realidad tan rica como es el deporte y el ejercicio físico", señala.

Entre los ponentes destacan medallistas como Damián Quintero, Ray Zapata, Ignacio Fontes, María García, Javier Hernánz, Astrid Fina, la afgana Nilofar Bayat, el médico granadino Jesús Candel y también acudirán, entre otros, la periodista y deportista Irene Villa y los alpinistas Juanito Oiarzabal y Sebastián Álvaro.