Aprobada por unanimidad la provisión de fondos municipales para el soterramiento de las vías del tren

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, por unanimidad, una modificación presupuestaria para la financiación de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren y la adaptación de la estación a la Alta Velocidad por valor de ocho millones de euros de cara a 2022 a la espera de cerrar definitivamente -entre septiembre y octubre- el acuerdo económico con el Gobierno y la Junta de Andalucía a través de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) y que estima en 27 millones en total la aportación municipal.

Ha sido, sino el principal, uno de los nueve puntos incluidos en el Orden del Día de la sesión extraordinaria celebrada hoy por la Corporación municipal, al que ha precedido la toma de posesión del nuevo concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Luque, quien accede a la condición de nuevo miembro del Equipo de Gobierno municipal tras la renuncia del hasta hace unas fechas alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco.

Respecto a la modificación presupuestaria que vendrá a significar una nueva aportación municipal a las obras del soterramiento –diez se han aportado ya al seno de la Sociedad permitiendo, entre otras actuaciones, el soterramiento de las vías del tren en El Puche -, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha apuntado la determinación municipal de que este proyecto siga dando pasos, a la espera de rubricar el convenio que certifique las aportaciones de las diferentes administraciones para la ejecución de la segunda fase del soterramiento, cuyo importe según el proyecto básico alcanzaría una inversión total, aproximada de 216 millones de euros.

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que el convenio que deben suscribir las partes en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) está aún en fase de borrador y no será hasta septiembre u octubre cuando se rubrique, por lo que desde el Ayuntamiento se ha solicitado a Adif Alta Velocidad que una vez que tenga el proyecto básico de la obra, que prevé 30 meses de trabajos, "lance la licitación para que no se demore. Hacemos nuestros deberes y cumplimos con nuestro compromiso respecto a este proyecto siendo, como es, una infraestructura básica para la ciudad”, ha subrayado Martínez Labella, insistiendo en que “si hay retrasos en la llegada del AVE a esta ciudad no será por este Ayuntamiento”, ha recalcado.

Fondos europeos para todos

Como ya adelantara hace unos días Martínez Labella, la aportación municipal a la segunda fase rondaría los 27 millones de euros, cuantía que puede verse “aminorada hasta los 13,5 millones gracias al superávit sobre las cantidades ya entregadas a AAV y a la participación municipal de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tal y como había solicitado el Consistorio meses atrás y que, en principio, ha sido aceptado para ese acuerdo definitivo.

La edil popular ha valorado la entrada de fondos europeos en beneficios de todas las partes gracias a que "el Ayuntamiento se plantó" en este aspecto. "Dijimos que si había fondos europeos, eran para todos porque la intención inicial era que solo beneficiaran a Adif", ha recordado, una aportación valorada en 75 millones de euros que tendrán que estar ejecutados en 2026 para evitar que las administraciones implicadas -Gobierno, Junta y Ayuntamiento- los pierdan y tengan que aumentar sus cuantías, ha explicado.

En este sentido, ha defendido la gestión municipal respecto a la provisión de fondos para ejecutar el proyecto gracias a unas cuentas municipales saneadas. Esto nos permite, adelantándonos a la firma del convenio, a programar las aportaciones que habrá que sufragar en los diferentes ejercicios presupuestarios”, ha explicado, concretando que, además de los ocho millones de euros que serán aportados en 2022, para los próximos años se presupuestarán 2,5 millones en 2023, y 1.545.000 euros para cada anualidad de 2024 y 2025. "Siempre dijimos que estábamos preparados económicamente para afrontar nuestras obligaciones con el soterramiento y lo volvemos a demostrar”, ha concluido.