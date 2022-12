Arde una embarcación en la bocana de acceso al puerto deportivo de Almerimar

Un barco ha ardido este miércoles por la tarde en el puerto de Almerimar, un siniestro en el que afortunadamente no se han registrado heridos, según ha confirmado el 112 de Andalucía. El teléfono único de emergencias ha informado de que sobre las seis de la tarde se ha alertado de esta embarcación en llamas junto a la entrada de la bocana del puerto deportivo.

Capitanía Marítima, que ha sido uno de los alertantes, precisaba que no sabían si había alguien dentro, y Salvamento Marítimo ha movilizado a una de sus naves al lugar. Posteriormente, la Guardia Civil ha indicado al 112 que la embarcación estaba en el agua a unos 300 metros respecto de la orilla, apuntando ya que no se veía a ninguna persona en el mar o en el barco.

De esta forma, se ha procedido a aproximar la nave hasta la roca del espigón del puerto para que pudiesen actuar más eficientemente los bomberos, que sobre las seis menos veinte han terminado su tarea. Por el momento no se sabe nada de los dueños del barco pero se ha confirmado que no había nadie dentro, que no hay heridos y que sólo ha resultado afectada esta embarcación por el fuego.