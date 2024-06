Aria, una perra rescatada del Zoosanitario de Almería se convierte en campeona de España entrenada por una niña

Irradian simpatía e inteligencia, y son un tándem de complicidad y de miradas de devoción el que conforman Naydí Beltrán Parejo y su perra Aria, campeonas de España de STPR –búsqueda y marcaje de objetos–. Más allá del medallero, ya de por sí un logro, se han convertido en noticia porque esta es una de esas historias caninas con final feliz pero, sobre todo, motivadora. Aria es una perra abandona que fue adoptada por esta familia almeriense en el Centro Municipal Zoosanitario.

Cuenta Naydí que la primera vez que entró a la perrera de la capital salió de allí llorando, pero también en estas instalaciones surgió ese flechazo especial con Aria y, desde hace un año, niña y este labrador son inseparables.

Entonces Aria tenía cinco años ya. “Era la perra –explica Naydí de una pareja que se separó y ninguno de los dos podía tenerla, así que la dejaron en el Zoosanitario”, con la fortuna de las segundas oportunidad que la llevaron a casa de Naydí. Enérgica y al mismo tiempo dócil, espera a que su joven dueña regrese de clase y termine con sus actividades extraescolares para jugar entrenando.

“Es superlista, así que no ha sido complicado llegar a ser campeonas. Cinco minutitos diarios y cinco minutitos más otro cinco han dado su resultado. La quiero un montonazo, la verdad, y no ha habido un gran esfuerzo porque tenemos una conexión especial”, comenta su orgullosa dueña que ha paseado por los jardines de Alcaldía para exhibir la perfecta técnica que les ha llevado al medallero nacional de este campeonato canino con un mensaje especial para aquellos que busquen tener un animal de compañía, la adopción y, sobre todo, “que no abandonen a sus mascotas”.

260 animales esperan ser adoptados en el centro municipal

En las instalaciones del Centro Municipal Zoosanitario hay en estos momentos 260 animales. Mitad son perros y la otra mitad, gatos, que esperan esa segunda oportunidad que tuvo hace un año Aria, sin importar la edad.

“Es una pena”, comenta su nueva dueña, quien ha animado a aquellos que quieran tener un animal de compañía a adoptar y, “sobre todo, aquellos que ya la tienen, que no los abandonen”, remacha su mensaje Naydí Beltrán, junto a la alcaldesa,María Vázquez, y el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Antonio Urdiales, quien anima a visitar el centro municipal, recordando también el página web del Zoosanitario donde pueden verse los animales que esperan a su nueva familia.