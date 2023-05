Asalsido, 33 años al servicio de las personas con Síndrome de Down

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han visitado este martes, de la mano de la presidenta de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido-Down Almería), Isabel Parras, de su gerente, Francisco Navarro, y de su directora, Lola Rodríguez, las instalaciones de la Asociación para conocer personalmente los servicios que la entidad ofrece tanto a sus asociados como a los usuarios que ocupan plazas concertadas, así como los recursos humanos y materiales de que dispone la entidad para atender a las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales.

“Desde el Ayuntamiento de Almería, estamos hoy acompañando a Asalsido porque celebra su 33 Aniversario el próximo día 17”, ha señalado Váquez, “y como almerienses, tenemos que darles las gracias por la gran labor que desempeña desde hace tantísimos años por las familias y por las personas con síndrome de Down, ya que dan servicio a unos 250 usuarios”.

Asimismo, la alcaldesa de Almería ha destacado el convenio de colaboración que el Ayuntamiento firmó con Asalsido el año pasado “para la inserción y seguimiento laboral, que está funcionando muy bien, porque estas personas merecen tener esa inserción laboral, para lo que se les da formación, talleres de bienestar y de autonomía, para que puedan conseguir la integración social”.

Vázquez también ha puesto en valor la vivienda con apoyo a la vida independiente que Asalsido gestiona, y en la que actualmente residen ocho personas con síndrome de Down. Precisamente, uno de los principales retos que Asalsido tiene a la vista es la construcción de un nuevo residencial de apartamentos para la vida independiente, que se erigirá en el solar aledaño a la sede de la Asociación cedido por el Ayuntamiento de Almería.

“Desde el Ayuntamiento, lo único que podemos hacer es agradecer la gran labor de Asalsido, de las familias y de los grandes profesionales que ponen a disposición su formación, su conocimiento y su cariño para mejorar la calidad de vida de estas personas”.

Por su parte, la presidenta de Asalsido, Isabel Parras, ha agradecido la visita de María del Mar Vázquez y Paola Laynez, a la vez que ha indicado que en Asalsido “atendemos a las personas con síndrome de Down desde que nacen hasta el final de sus días, y procuramos darle a cada uno lo que necesita y los apoyos que necesita, y cómo no, el apoyo de toda la sociedad”.

Una jornada de puertas abiertas

Parras ha aprovechado la ocasión para anunciar que los próximos días 15, 16 y 17 de mayo, Asalsido abrirá sus puertas a la sociedad almeriense con motivo de su 33 Aniversario, en unas Jornadas de Puertas Abiertas. “Queremos que nos conozcan, porque nos es lo mismo que te lo digan, que venir a verlo”, ha puntualizado, “aquí se puede ver a los chicos trabajando, en sus clases, en sus talleres y programas, y cómo hacemos que la inclusión sea una realidad”.

La visita se ha realizado con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, del trigésimo tercer Aniversario de la creación de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido-Down Almería), una entidad sin ánimo de lucro que inicia su actividad en mayo de 1990 con la finalidad de normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. Es una entidad declarada de Utilidad Pública y federada en Down España y en Down Andalucía.

Hasta la fecha, han sido 33 años de trabajo y dedicación al servicio de este colectivo, apostando por la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad: educativo, laboral, cultural, deportivo y de entretenimiento.

Objetivo de la asociación en Almería

Su principal objetivo es la normalización, inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, desde su nacimiento y en todas las etapas de la vida, para conseguir una vida propia, autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho, todo ello teniendo en cuenta los objetivos individualizados para cada persona.

Entre sus retos más importantes, está el de ser capaz de dar respuesta a las demandas que planteen las personas con síndrome de Down para desarrollar el Proyecto de Vida que ellos mismos determinen, así como de dar respuesta a las familias, formándolas e informándolas para adecuarse a los cambios que van demandando sus hijos e hijas en cada etapa evolutiva.

Por otra parte, Asalsido-Down Almería pretende también velar por que toda la comunidad modifique su visión y trato hacia las personas con síndrome de Down, y por que los profesionales encargados de atenderles reflexionen sobre su trabajo, encaminados a la consecución de una mayor autonomía e independencia de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Servicios concertados y propios

En estos momentos, Asalsido-Down Almería atiende a 146 familias que pertenecen a la Asociación y a otros usuarios, a través de servicios propios y concertados. En total, la Asociación cuenta en estos momentos con 70 trabajadores al servicio de 250 usuarios.

Entre los servicios concertados que ofrece Asalsido-Down Almería con la Administración figuran los siguientes:

- El Centro de Educación Infantil Ding Down (74 plazas concertadas, 55 usuarios) y el Centro Educativo Concertado Down Almería (22 plazas concertadas, 24 usuarios). Ambos están concertados con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

- El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Down Almería (110 plazas concertadas, 115 usuarios), concertado con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

- El Centro Ocupacional Arte21 (90 plazas concertadas, 35 usuarios), integrado por el Taller de Sublimación y el Taller de Restauración; la Unidad de Día IgualDown (12 plazas concertadas, 12 usuarios); y la Vivienda de vida independiente (4 plazas concertadas, 8 usuarios). Todos estos servicios están concertados con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Entre los servicios propios que ofrece, gestionados desde la propia Asociación, se encuentran los siguientes programas y talleres:

- ALCOLE: Apoyo de colegios. Incluye refuerzo escolar, inclusión escolar y asesoramiento al profesorado, así como apoyo en el aula.

- REHABILITACIÓN: Atención temprana, Logopedia, Fisioterapia, Intervención psicológica, Sala multisensorial, Musicoterapia.

- INTEGRACIÓN SOCIAL: Incluye los programas/talleres de Habilidades sociales, Habilidades conversacionales, Lengua de signos, Bienestar emocional, Autonomía, Entre Amigas, Autogestores.

- OCIO Y DEPORTE: Incluye los programas/talleres de Ocio de fines de semana (grupos por edades), Deporte y Psicomotricidad (Marcha/Atletismo, Iniciación a la bicicleta, Baile, Paseo recreativo, Gimnasia rítmica, Multideporte, Gimnasia de mantenimiento, Natación, Judo, Fútbol), Viajes, Escuela de Verano/Vive tu verano.

- ARTE, CULTURA Y CONOCIMIENTOS: Cocina, Guitarra, Informática, Pintura, Taller de Cine, Nuevas Tecnologías, Club de lectura.

- ENCASA. VIDA INDEPENDIENTE: Piso tutelado y viviendas con apoyo.

- ALTAJO: Apoyo al empleo. Incluye formación prelaboral y formación permanente de empleo; el Centro Especial de Empleo (CEE); el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) ‘Auxiliar de Servicios Generales’ y el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) ‘Auxiliar de Restauración de Muebles’, ambos de la Fundación ONCE; el Programa de Colectivos Vulnerables, del SAE; y el Curso UAL-Fundación ONCE 'Cualificación profesional para el empleo'. Además, se hace el seguimiento a 40 empleados en diferentes empresas almerienses.

- PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA: Posterior a la etapa escolar.

- SALUD: Seguimiento médico de personas con síndrome de Down.

- ENVEJECIMIENTO ACTIVO: Proyecto 'VIDA' de envejecimiento activo en personas con Síndrome de Down.

Atención a familias

En cuanto a la atención a familias, Asalsido-Down Almería trata de crear espacios donde compartir pensamientos, dudas, inquietudes, miedos, etc., y a la vez poder tener una orientación que te ayude en el desarrollo de las personas con síndrome de Down en sus etapas evolutivas.

Otro aspecto que cubre esta área es el ocio familiar: el poder compartir fiestas, viajes, celebraciones en las que pueda participar toda la familia con el resto de la Asociación en un ambiente de recreo, distendido y agradable.

Los tres grandes campos en los que se trabajan son:

- APOYO FAMILIAR: Asesoramiento; Pautas de actuación; Acompañamiento; Área de Trabajo Social.

- FORMACIÓN: Escuela de Padres y Madres; Información personal solicitada.

- OCIO: Talleres; Viajes en familia; Fiesta del Día Internacional del síndrome de Down; Cena anual; Fiesta de Navidad; Encuentros de familias.

Entre otras, han tenido lugar las siguientes actuaciones:

- Coordinación de voluntariado.

- Programa Voluntariado UAL.

- Celebración del Día del Libro con una lectura inclusiva.

- Servicio de Enfermería, Podología y Fisioterapia para familias.

- Tramitación de becas.

- Programa 'Quedamos los martes' para fomentar la participación.

- Representación en el Patronato de Tutela.

- Elaboración de informes sociales.

Hitos de Asalsido-Down Almería

Hemos conseguido distintas contrataciones de personas con síndrome de Down en empresas ordinarias de la provincia de Almería, así como que ocho adultos con síndrome de Down vivan de forma independiente en una vivienda tutelada. Todas estas razones nos han llevado a conseguir en 2022 la Candela Social de los galardones Candelas de Oro que cada año entrega la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Paz.