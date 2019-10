La asociación contra las ludopatías de Almería, al borde del cierre por falta de apoyo de la Junta

La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Indalajer) está al borde del cierre, según denuncia su presidente Manuel Fernández debido a la falta de apoyo económico por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. La asociación, que rehabilita en la actualidad a más de un centenar de adictos al juego, muchos de ellos jóvenes enganchados a las apuestas deportivas online y a las nuevas tecnologías, carece de recursos suficientes para pagar los gastos fijos de su sede y los sueldos de la psicóloga y la trabajadora social que ayudan a estos enfermos.

La situación, advierte el presidente de Indalajer, “es insostenible porque no han aprobado nuevas subvenciones y en estos momentos no tenemos dinero para pagar el alquiler del local y tampoco el agua, la luz y el teléfono y somos los propios voluntarios los que estamos poniendo dinero de nuestros bolsillos para poder seguir adelante”. Esta coyuntura, asegura, “perjudica especialmente a los enfermos, a las numerosas personas que atendemos semanalmente en nuestras dependencias, muchos de ellos jóvenes, porque sin nuestra ayuda no tendrían a quien recurrir, y si esto sigue así, tendremos que cerrar en unos meses”.

Manuel Fernández lamenta la falta de interés para buscar una solución a esta situación por parte de las autoridades regionales de la citada Consejería, a cuyo delegado en Almería ha solicitado una reunión con vistas a mantener a flote la asociación, “pero todavía no me han dado cita”. Fernández advierte de que, si la situación no cambia, “me veré obligado a tener que convocar a los voluntarios y a los trabajadores para informarles de esta situación, para ver si decidimos echar el cierre o adoptamos otras medidas”.

Día Sin Juegos de AzarLa difícil situación que atraviesa Indalajer no ha evitado que sus voluntarios hayan salido a la calle un año más en el entorno de la Bola Azul con motivo del Día Sin Juegos de Azar para concienciar a la población mediante el reparto de dípticos informativos. Entre ellos destaca ‘Una guía para las familias de los jugadores’, donde se acentúa la importancia de prevenir este tipo de adicciones y se subraya la destacada labor de ayuda que presta esta asociación a los enfermos.

Así, este año, como novedad, Indalajer ha remarcado la necesidad de prevenir la adicción al teléfono móvil (Nomofobia), una patología que, según se recoge en el mismo, consiste en el “miedo a estar sin teléfono” y se ceba especialmente entre los jóvenes. Por este motivo, la asociación ha publicado un díptico en el que informa a la población sobre los ‘signos de alarma’ tales como el aislamiento o la soledad; medidas preventivas como el control de su uso; y consejos útiles para padres y madres, como el fomento de actividades alternativas y saludables entre los hijos, etc.