La Plaza Campoamor celebra a San Valentín inundada de corazones

Por quinto año consecutivo, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Almería ha vuelto a decorar la Plaza Campoamor con el deseo de que los almerienses paseen por este barrio milenario, compren en los comercios del centro de la ciudad, los mismos que dan vida al centro y mantienen viva y activa la ciudad, y que cuando concluyan sus compras disfruten en cualquiera de los bares y restaurantes situados en enclaves únicos e inspiradores, así lo explica la presidenta de la Asociación de vecinos del Casco Histórico de Almería, Magdalena Cantero, tras la inauguración de la instalación de la plaza Campoamor, en torno a la imagen de San Valentín de Perceval, que este año ha sido decorada por la empresa almeriense “Tú y yo ceremonias”.

Acompañada de su Junta directiva, así como de un nutrido grupo de vecinos y representantes de las Asociaciones de Ashal y Almería Centro, un año más San Valentín vuelve a ser la gran excusa para pasear por las calles y plazas del Casco Histórico de la Ciudad.

“La campaña ideada por los vecinos “Trae tu corazón a San Valentín” se inició en el año 2018 y desde entonces la ilusión por ver llegar a esta plaza y a las aledañas a centenares de almerienses que vienen a plasmar su amor en una fotografía, nos impulsa a continuar,” aunque reconoce la presidenta de la Asociación que no es fácil hacerlo cuando todo se costea con el dinero de los vecinos. “Incluso cuando por razones obvias de seguridad, hemos solicitado al Ayuntamiento la vigilancia de la plaza para evitar el deterioro de la instalación, como sucedió en el año 2019 cuando la plaza se cubrió de paraguas rojos, fuimos los vecinos los que tuvimos que hacer turnos de vigilancia para que no se produjesen actos de vandalismo. De nuevo este año, hemos solicitado que se vigile la plaza pero no hemos obtenido respuesta, así que toca, cruzar los dedos y apelar al compromiso ciudadano para que todos podamos disfrutar de la decoración de la plaza hasta que transcurra el día 14 de febrero”, insiste Magdalena Cantero.

“Dado que todo lo que necesitamos es amor, como cantaba John Lennon, y dado que el patrón de los enamorados, San Valentín, descansa eternamente en el Casco Histórico de Almería”, expone Cantero, la Junta directiva de la Asociación de vecinos del Casco Histórico decidió que este año las actividades se expandieran a otras plazas próximas. De hecho, la Plaza Careaga será el escenario el viernes día 11, a las 20 horas, de la actuación de las alumnas del Centro de Danza Entreacto, bajo la dirección de Juana Dorado y Ana Ramírez.

El sábado, día 12 de febrero a las 20 horas, también en la plaza Careaga, tendrá lugar el concierto: Piano en la calle, con José Carlos Esteban-Hanza, premio Casco Histórico como Joven con Historia del Casco Histórico de Almería en su segunda edición.