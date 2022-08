El Aula de Arqueología Experimental sigue sin subvención y relegada al olvido por parte de la administración pública

Hace dos semanas tuve la suerte de conocer a Mariano Sánchez Abad (19-10-1945, Rioja), director del Aula de Arqueología Experimental “Mariano Sánchez Hernández” de Rioja (Almería), museo que lleva el nombre de su padre, que fue un gran aficionado a la arqueología y descubridor de importantes yacimientos arqueológicos riojeños como el del Cerro de la Chinchilla y el Cerro del Fuerte. La visita no pudo ser más agradable, no sólo por el grato recibimiento que me dio, sino por poder hablar tranquilamente con él en el Aula, y luego poder ver la exposición de reproducciones arqueológicas y mosaicos que alberga dicho museo, realizadas con diferentes técnicas por el mismo Mariano Sánchez Abad, y que muestra la línea evolutiva que abarca desde el Paleolítico hasta la época romana. Sus piezas llegan hasta la cultura de los íberos y el Imperio romano pasando por el Neolítico, y la Edad de los Metales (período que se divide en Edad del Cobre, del Bronce y del Hierro). Su colección permanente alberga unas 300 reproducciones arqueológicas y unos 40 mosaicos, todas ellas repartidas en tres salas diferentes. El AAE de Rioja igualmente cuenta con una sala de armas y escudos que engloban desde la época paleolítica hasta el siglo XVIII. El patio de la entrada también acoge mosaicos romanos con motivos mitológicos. Es especialmente llamativo el del suelo, una reproducción adaptada del mosaico de los “Amores” de la antigua ciudad de Cástulo en Linares (Jaén). Mariano Sánchez Abad comenzó su andadura arqueológica siendo muy joven, de la mano de su padre; y es que tal y como él afirma: “él logró envenenarme en este mundo”. Su padre le transmitió el amor por esta ciencia, llevándolo a prospectar desde muy niño, incluso metido en un macuto con unos tres o cuatro años de edad. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo de la cultura. Trabajó en el Museo Arqueológico de Almería en labores de restauración y después pasó a desempeñar su labor en la Diputación Provincial de Almería en el área de Cultura, y más adelante en Recursos. Una de sus experiencias más gratificantes fue la de poder itinerar la exposición titulada “Cerámica prehistórica hoy, una experiencia viva”, que a mediados de los ochenta viajó por gran parte de la provincia de Almería, al igual que lo hizo por las ocho capitales andaluzas y el municipio de Calpe (Alicante). Sánchez Abad tiene estudios primarios y sus aficiones principales son la arqueología, la pintura y la filosofía. Él hubiera querido seguir sus estudios, pero las circunstancias de la época de la represión franquista no se lo permitieron. Está casado con María Alonso Sánchez desde hace 42 años y tiene dos hijas: Isabel María y Cristina, que le han dado tres nietos. Su actitud polivalente, le ha hecho trabajar también como especialista de cine durante más de doce años. Participó en un montón de películas, la mayoría spaghetti western. Hoy en día está jubilado pero su tiempo libre lo dedica a pintar, escribir, ordenar el patrimonio artístico de su padre y a dirigir el Aula de Arqueología Experimental de Rioja. Su equipo de trabajo lo conforman Diego Cruz García, Manuela Mañas Mañas y él.

R.G. F.: Primeramente quisiera hacerle unas preguntas generales. ¿Por qué realiza reproducciones de piezas arqueológicas?

Mariano: Al no haber podido tener estudios académicos me dediqué a investigar “en este mundo de la arqueología”, y me propuse el reto de conseguir realizar reproducciones exactas de piezas arqueológicas con el fin de acercarlas a todas aquellas personas interesadas en estos temas y que por uno u otro motivo no tuvieran acceso a las piezas originales.

R.G. F.:¿Me puede decir cuáles son las diferentes técnicas y los materiales en los que fabrica las piezas arqueológicas, independientemente del periodo al que pertenecen?

Mariano: Las técnicas son muy diversas en función del material con el que trabajo. No es lo mismo trabajar el hueso que el cristal, la piedra o la cerámica, o el mosaico, y es que cada material supone un desafío concreto. Estas técnicas van desde el lascado, pulido, bruñido, el proceso de formación de distintos tipos de arcilla, el modelado, cocido, etcétera.

R.G. F.:La técnica del mosaico romano me parece bastante laboriosa. ¿Me puede contar como se realiza?

Mariano: La musivaria es la técnica y arte de elaborar mosaicos. Consiste en cortar pequeñas teselas de mármol que se van pegando sobre una base formando figuras mitológicas o geométricas, cenefas o sogueados. Con esta técnica he realizado más de 150 mosaicos. Algunos están en el Aula de Arqueología Experimental "Mariano Sánchez Hernández", otros en el suelo de la plaza de la Constitución, en el Albergue Municipal de Peregrinos "El Mozárabe" y en el Teatro Municipal de Rioja (Almería).

R.G. F.: ¿Cómo se decidió a abrir el Aula de Arqueología Experimental “Mariano Sánchez Hernández”?

Mariano: Tras consultarlo con mi familia y contar con su apoyo, me decidí a ofrecer la donación de gran parte de mi colección artística al pueblo de Rioja, con las condiciones de que ésta quedara expuesta, cuidada, valorada y que se le diera un fin didáctico. Y, a propuesta del Ayuntamiento de Rioja se le puso el nombre de mi padre a la que entonces era la Casa de Cultura, que actualmente es el Aula de Arqueología Experimental "Mariano Sánchez Hernández".

R.G. F.: ¿Cómo contribuye el AAE a mejorar la percepción de la arqueología por parte de los ciudadanos de la provincia? Y, ¿qué hay que hacer para visitarla?

Mariano: El hecho de que los visitantes puedan tener experiencias arqueológicas que simulen las vividas en cada época, esto hace que obtengan una información de primera mano y comprendan el paso del tiempo y la historia. Desde el AAE realizamos visitas guiadas concertadas preferentemente con una semana de antelación. Para ello, podéis poneros en contacto conmigo por correo electrónico: aaerioja@gmail.com, o con el Ayuntamiento de Rioja. Nos adaptamos a cualquier horario y a cualquier público para mostrar el viaje por la historia que alberga el Aula de Arqueología Experimental.

R.G. F.: Si tuviera que elegir entre sus reproducciones arqueológicas, ¿con cuál o cuáles se quedaría?

Mariano: No puedo elegir entre una y otra puesto que cada pieza es especial por el sentido que cada una de ellas da a la secuencia cronológica que representa. Por poner sólo tres pequeños ejemplos: los arcos y flechas de caza nos ayudan a conocer las formas de vida paleolítica; la cerámica campaniforme nos permite hacernos una idea de lo que fue una cultura prehistórica desarrollada en la Europa Occidental a principios de la Edad del Bronce; y, por último, los mosaicos son el reflejo del mundo romano en general. Y así podría continuar dándote ejemplos todo el día con cada una de las obras.

R.G. F.: El Aula de Arqueología Experimental quedó inaugurada en noviembre de 2018. ¿Cuál es la valoración de estos tres años y nueve meses de rodaje y en qué situación se encuentra hoy?

Mariano: Al principio comenzamos el proyecto con gran ilusión, incluso tuvimos el honor de que nos visitara el exministro de Cultura y Deporte José Guirao Cabrera, recientemente fallecido, con el que me unía una gran amistad. La exposición permanente en el edificio de propiedad municipal que conforma el Aula de Arqueología Experimental es solo una parte del propósito iniciado en el año 2018. Es una pena porque hasta el momento aún no se ha podido consolidar dicho proyecto en su totalidad (si tenemos en cuenta todo aquello estipulado en el acuerdo firmado al inicio del mismo), en virtud de que no corresponde en parte con el exigido en el contrato, ya que todavía falta la realización de un taller de carácter persistente de reproducciones arqueológicas, tal y como se aprobó en su día, del que se tenía ya adjudicada una subvención concedida por el Grupo de Desarrollo Rural de Filabres-Alhamilla, pero que la presente Corporación Municipal decidió obviar. Actualmente el Aula de Arqueología Experimental está relegada al olvido por parte de la administración. De nuevo, me gustaría hacer una llamada a nuestro ayuntamiento para que sus representantes valoren el AAE como un eje transversal de la economía local. Los visitantes del Aula que vienen de fuera al pueblo consumen en bares, restaurantes, tiendas, y todo esto genera riqueza y turismo. El Aula de Arqueología Experimental no recibe ninguna subvención por parte de las instituciones. En sus inicios, fue subvencionada por la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Rioja. Y, por otro lado, recibió ayuda de la Asociación del Camino Mozárabe a través del voluntariado en el Albergue Municipal de Peregrinos "El Mozárabe" hasta el año 2019. Por lo tanto, cada día se hace más necesario dotarla de nuevo material didáctico y de más recursos técnicos, así como también restaurar puertas y ventanas y realizar una campaña de dinamización y difusión para que la gente conozca el museo.