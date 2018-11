Aumento de pecho, la cirugía estética más demandada por las almerienses

Aunque en menor medida los hombres también se someten a este tipo de cirugía, "es frecuente que aparezca un desarrollo mamario con un aspecto femenino e incluso con una glándula que puede ser patológica, un estigma feminizante relativamente sencillo de eliminar", ha señalado. A la cirugía mamaria le sigue muy de cerca la liposucción, "una técnica quirúrgica que trata de eliminar los acúmulos de grasas localizados en una o varias zonas del cuerpo". Los distintos procedimientos relacionados con la cara también se van incrementando y cada vez a edades más tempranas, tal y como ha informado el doctor García. "No obstante se selecciona mucho más. Es una zona muy sensible, y los tratamientos médico estéticos bien aplicados con criterio puede retrasar bastante el envejecimiento". La primera parte en la que actuamos siempre son los ojos, para lograr lo que comúnmente llamamos 'limpiar la mirada', y en segundo lugar en la frente. Cirugías que han cogido auge en los últimos años es la cirugía íntima femenina. Reducción de labios menores, trasplante de pelo, lipoimplante de labios mayores y pubis, son las más frecuentes y las que van ganando protagonismo entre los procedimientos más demandados por las mujeres que deciden someterse a la cirugía plástica y reparadora en Almería. En cuanto al hombre, aunque se incorporó hace años, sigue siendo minoritario, "en la provincia no hay paridad todavía, las intervenciones que practicamos en este sentido suponen un 20%". Y lo que más se hacen es nariz y párpados, y de contorno corporal sobre todo glúteo y abdomen. El cirujano ha incidido en a los pacientes que se vayan a someter a algún procedimiento "que siempre se pongan en manos de un cirujano plástico y que tengan información sobre él o ella. En las sociedades científicas, el los colegios oficiales de médicos, en google, donde ahora hay mucha información pueden consultar".

El nivel de intervenciones en la provincia es "alto"

"El nivel de actividad es alto. Aquí se realiza más cirugía que por ejemplo en Granada o en Murcia". Así lo ha destacado el cirujano plástico y reparador, Jaime A. García, quien ha argumentado que "en los años 90 la cirugía estética era algo como tabú y estaba solamente al alcance de ciertas economías. Había muchos sectores de la población que ni se lo planteaban. La irrupción de las franquicias en medicina, especialmente en cirugía plástica, y quizá como único aspecto positivo que tengan este tipo de negocios, ha extendido el uso de la cirugía plástica, lo ha socializado y mucha gente que antes no se planteaba operarse, ahora se lo plantea". Según el corto García, "ahora mismo no podemos decir que la cirugía estética se asocie a un estrato social. Está extendido a todos los estratos, y quizá la única diferencia es que las clases más holgadas seleccionan mejor donde se realizan la cirugía". "Nosotros tratamos a pacientes con todo tipo de economías, y las más humildes hacen un esfuerzo". En lo referente a las franquicias que "lo que han aportado a la medicina es desvirtuarla. España es el único país de Europa que admite franquicias en medicina. En Francia un señor que se dedique a cualquier actividad , por ejemplo un empresario del sector de la construcción no puede montar una clínica de cirugía estética. Allí no se puede hacer, y en España ocurre".