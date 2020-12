Autoescuelas de Almería explotan contra las ofertas engañosas del sector

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería-ASOPROAL advierte de la proliferación de ofertas engañosas para sacarse el carnet de conducir por parte de algunas empresas que causan un grave perjuicio a los usuarios que demandan sus servicios y desprestigia la propia imagen del sector.

El presidente de este colectivo Rafael Villegas denuncia que en Almería hay empresas que ofertan clases prácticas para obtener los carnets de ciclomotor, moto y coche “a precios de ganga”, muy por debajo de los costes reales del servicio, con las que captan la atención de los usuarios “que no son conscientes de que nadie da duros a pesetas, y que los costes son superiores y se terminan multiplicando al final”.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería ha abierto una investigación a raíz de las quejas formuladas por algunos usuarios y ha comprobado que existen autoescuelas que llegan a ofrecer la posibilidad de hacer un curso para conseguir el carnet de ciclomotor y moto incluyendo la matrícula, la tramitación del expediente y el material didáctico “a precios por debajo de mercado”.

Rafael Villegas denuncia que resulta engañoso que “se lleguen a ofertar clases prácticas a seis o siete euros la hora, cuando la realidad es que no puedes cobrar menos de cinco o seis veces más porque, si no, no cubres costes y el servicio no es rentable”. Por este motivo, pide a los alumnos “que lean la letra pequeña de los contratos y que se informen muy bien sobre todo lo que conlleva obtener el permiso de conducir, para evitar así posibles fraudes”.

Villegas asegura que algunas ofertas que hacen las autoescuelas para captar alumnos “no recogen los costes de mantenimiento de vehículos e instalaciones, los salarios y seguros sociales de los profesores o el abono de impuestos, y tampoco incluyen los pagos que tienen que afrontar los propios alumnos como son las tasas de examen”. Y todo ello, advierte, “al final también les perjudica porque no están recibiendo una enseñanza de calidad, ya que se les ofrecen clases de menos duración en las que no adquieren el aprendizaje necesario”.