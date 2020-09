Desvanecida cualquier posibilidad de la apertura de El Corte Inglés en el solar de La Salle, aún parece que podría quedar una luz al final del túnel en cuando a la implantación de firmas comerciales con gancho en la capital. El Ayuntamiento de Almería mantiene contactos con IKEA, según ha asegurado la concejal de Urbanismo, si bien no asiduos, sí con cierta periodicidad. No obstante, Ana Martínez Labella ha manifestado desconocer “los planes de futuro” de la multinacional de los muebles, aunque incide en que “nunca ha descartado a Almería, solo que está ahora en un momento de reflexión de política de empresa”.

Al menos, los terrenos de la cabecera de la Rambla son de su propiedad, pero las especulaciones sobre la llegada definitiva de IKEA o la marcha atrás de la multinacional para implantarse en la capital almeriense no se cierran. Las dudas no surgen porque sí, sino que vienen dadas porque en el momento en que se anunció la apertura de la tienda de muebles en la ciudad se estableció como posibles fechas finales del presente año o principios de 2020 y, a día de hoy, no hay señales del levantamiento del comercio en la zona, que fue ya urbanizada.