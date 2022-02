El Ayuntamiento de Almería quiere poner coto a los morosos que ‘olvidan’ pagar

El presupuesto del Ayuntamiento de Almería, pendiente de aprobación definitiva y entrada en vigor es de 218,6 millones, casi 14 más que el pasado año. No incluyen las cuentas de 2022 los fondos europeos, no hay incrementos exagerados en las transferencias de capital por parte del Gobierno ni de la Junta, y el equipo de gobierno mantiene congelados los impuestos y tasas locales a los ciudadanos en tiempos complicados de la economía Covid, así que la pregunta es cómo es posible esta diferencia de ingresos. El Ayuntamiento ha puesto en su diana a los deudores, esos morosos que acumulan impagos, sean o no conscientes, para recuperar el dinero, en teoría propiedad municipal, que andorrea en la calle.

“No queremos que pague más el ciudadano que ya paga, sino aquel que no lo hace”. Es una de las claves del concejal de Economía, Juanjo José Alonso, para dejar reflejado en el documento presupuestario la previsión de unos ingresos totales de 205,2 millones de euros frente a los 193,6 de los consignados para el pasado ejercicio.

“Recaudar mejor y de una forma más eficaz” son las primeras premisas del edil, que se suman a esa diana de débitos pendientes de cobro y a la incorporación de los dos millones que el pasado año el Ayuntamiento destinó al Plan Reactiva de ayuda a la crisis del coronavirus que, en este, retornan a las arcas. Pero son dos millones, el resto dependerá de la capacidad recaudadora que el equipo de gobierno pretende mejorar.Será un trabajo de paciencia burocrática, que ya ha empezado en el Órgano de Gestión Tributaria, reforzado de personal, que “tiene por delante un largo trabajo que verá sus frutos en un periodo de cinco años”, explica el concejal de Economía.

Pero para empezar, en este 2022, los ingresos por impuestos y tasas experimentan subidas que, por separado, no suponen grandes cantidades significativas pero, ya se sabe, aquello de la ‘tacita a tacita’ de una Carmen Maura abrigada por un visón. “Vamos a ser más ágiles en los cobros”, apunta Alonso, quien hace referencia no solo a las sanciones de tráfico, para las cuales el Ayuntamiento acaba de modernizar su tramitación informatizando el sistema que destierra los boletines rellenados a mano por los agentes de la policía. “Vamos a ser más ágiles recaudando en las licencias de obra, en el Impuesto de Actividades Económicas, en el ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)…”, apostilla el responsable municipal.

Si hay un incremento de ingresos que llama la atención en los presupuestos municipales de 2022 son los correspondientes a los recibos del servicio de recogida de residuos urbanos. Por la tasa de la basura, el Ayuntamiento calcula que este año ingresará 12,4 millones frente a los 10,1 de 2021. Esta diferencia superior a los dos millones de euros se debe a la revisión del padrones.