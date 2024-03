El Ayuntamiento de María denuncia la falta de conectividad móvil desde el Miércoles Santo

El Ayuntamiento de María ha denunciado este sábado la indefensión de sus vecinos ante la falta de conectividad móvil desde el Miércoles Santo. Según ha explicado el alcalde, José Antonio García, desde el pasado 27 de marzo, los usuarios de Movistar (compañía con más clientes abonados en el municipio) no tienen cobertura ni conectividad.

El alcalde de María ha lamentado la falta de respuesta por parte de la compañía telefónica a los requerimientos y gestiones continuas a la compañía Movistar. Asimismo ha indicado que el Ayuntamiento de María está dispuesto a tomar medidas judiciales por los perjuicios ocasionados a vecinos y visitantes.

“Es inconcebible que en pleno periodo de vacaciones el pueblo de María haya permanecido incomunicado y que, no sólo, no se den soluciones, sino que, además, no se de respuesta a nuestras llamadas y trámites”, ha explicado.

Del mismo modo, ha asegurado que “no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a defender a los vecinos de nuestro pueblo ante esta indefensión”