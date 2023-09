El Ayuntamiento garantiza que Almería contará con una nueva planta de residuos a la vanguardia para rebajar las emisiones

El concejal delegado de Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha señalado este lunes que el Consistorio aún trabaja en el diseño de la nueva planta de residuos que se ubicará junto a la que el 23 de agosto del pasado año ardió después de que se originase un incendio en uno de los fosos de la instalación gestionada por PreZero, de modo que desde el pasado 3 de enero los residuos que llegan a través del contenedor gris se gestionan en una "planta transitoria de tratamiento manual". Así lo ha trasladado el concejal durante su intervención en el Pleno de la ciudad en la que ha expresado el voto en contra del equipo de gobierno (PP) a la moción planteada por el PSOE para que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía la instalación de una estación fija para mediar la calidad del aire en Cuevas de los Medinas, la cual finalmente no ha salido adelante.

"Actualmente se está trabajando en el diseño de una nueva planta automatizada de tratamiento de residuos que permita mejorar la gestión de todos los residuos que entran al centro de tratamiento y seguir avanzando en el modelo de economía circular que todos queremos para esta ciudad, porque queremos posicionarla como una ciudad ejemplar en ese sentido", ha indicado Urdiales. En este sentido, ha incidido en que el diseño de la futura planta incorporará, conforme a normativa europea, "las mejores técnicas disponibles en el tratamiento de los residuos" y "facilitará un mayor control y reducción de las emisiones actuales".

"Se van a implementar las nuevas tecnologías disponibles que permitan la máxima reducción de las emisiones que se produzcan en la planta de tratamiento", ha asegurado. Mientras tanto, el pasado verano se finalizaron los trabajos para retirada de los residuos que habían quedado incendiados en el interior del foso; unas labores que se dieron por concluidas el 26 de julio, es decir, poco más de cuatro meses después de que se solicitara autorización a la Delegación Territorial de Sostenibilidad al respecto. A partir de ahí, "se están realizando todos los análisis de la infraestructura para ver qué podemos utilizar en el nuevo diseño de la planta" que, conforme a los planes municipales, se establecerá en el mismo lugar en el que se ubica la planta siniestrada.

En relación a la calidad del aire, el concejal considera que "se están cumpliendo, incluso superando, los requisitos exigidos por la autorización ambiental en materia de calidad" más allá de que la nueva planta "responderá a las máximas exigencias de la materia". "Este equipo de gobierno, con su alcaldesa a la cabeza, es sensible a la situación de la población de Cuevas de los Medinas, Cuevas de los Úbeda y El Alquián", ha recalcado.

UNA PETICIÓN "MUY SENCILLA"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado que no prosperara la moción para pedir a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente la ubicación de una estación medidora de la calidad del aire en Cuevas de Los Medinas, por su cercanía a la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos ya que, en su opinión, se trataba "de una petición muy sencilla, fácilmente ejecutable por la Junta de Andalucía y que daría mucha tranquilidad a los vecinos de ese núcleo pero también a las poblaciones cercanas como Retamar-El Toyo o El Alquián, más aún después del grave incendio que se produjo hace más de un año". Valverde ha dicho no entender las palabras del concejal responsable de Sostenibilidad Medioambiental "porque ha justificado el 'no' a nuestra iniciativa basándose en que la futura planta que se construya contará con tecnología que controlará mejor las emisiones actuales y ayudará a reducirlas", de modo que que se ha preguntado "qué pasa mientras se construyen esas nuevas instalaciones para las que, por cierto, no nos ha proporcionado fechas".

Así, ha criticado "la falta de empatía del PP hacia unos vecinos, especialmente, los de Cuevas de Los Medinas que llevan años soportando las incomodidades de cercanía a la planta sin que hasta la fecha hayan obtenido compensación alguna por parte del Ayuntamiento".