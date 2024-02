Juan Miguel Maldonado: “BerjArte quiere hacer visible lo invisible en el mundo del Arte”

Pues la verdad, uno desconocía que en Almería hubiese un movimiento cultural de tal magnitud.. Reúne en su seno artistas de todo tipo, desde narradores hasta músicos, pasando por escultores, pintores y fotógrafos de excelsa calidad. Sus 300 miembros no satisfacen cuota alguna y carecen de subvenciones: puro altruismo. Es BerjArte.

–A ver, no tenéis subvenciones, no pagáis cuotas, no cobráis por vuestros trabajo. ¿De dónde sacáis el dinero?

–Bueno, todo lo hacemos gracias al trabajo de los directivos y las gestiones de los asociados. Nosotros ofrecemos a ayntamientos e instituciones de cualquier tipo la organización de actividades culturales y nuestros asociados actúan, si es cante o baile, o realizan su labor artesanal, en pintura, escultura o artes plasticas. La Asociación no cobra nada por la organización de los eventos.

–Eventos de categoría, como el V Centenario de la Catedral.

–Sí, es el último que hemos organizado y que ya está en marcha. Faltan los actos más importantes. El día 14 de abril se celebrará un concierto en el Trascoro de la Catedral. Al día siguiente se inaugurará una exposición de pintura, escultura, grabado, talla y fotografía. El día 19 se abre una exposición de BerjArte en el Claustro. El día 25 habrá dos ponencias sobre pintura y arte contemporáneo en la Catedral. Y finalizan los actos el 19 de mayo con un encuentro poético en el que intervendrán diez poetas.

–No contentos con la organización de eventos culturales, tenéis vuestros propios premios.

– Sí, el Premio Nacional de Novela, que va por su quinta edición, dotado con dos mil euros de premio y la publicación de la obra ganadora; y el Premio Andaluz de Poesía, del que llevamos dos ediciones, con un primer premio de mil euros y la publicación del libro, y que se complementa con un Festival Poético.

–Y en octubre, la Gala final de la temporada.

– Cuyo acto principal es la entrega de los premios anteriormente citados. También estamos muy presentes en las redes sociales. Los enlaces: https://berjarte. es y asociacionberjarte@gmail.com. Igualmente tenemos cuentas en Facebook, Youtube e Instagram, asi como nuestra propia página web, dentro de la del Ayuntamiento de Berja.

–Tú eres el ‘ideólogo’ del proyecto. ¿Cómo surgió?

–Pues mira, yo era guardia civil pero sufrí un par de infartos y hube de jubilarme. De pronto me encontré con bastante tiempo libre. Eso sumado a mi vocación de ayudar a los demás y mi amor por las Humanidades y el Medio Ambiente hizo posible que, junto a Miguel Milán, fundásemos y formalizásemos legalmente BerjArte en el año 2009.

–Pero tú vives en Almería...

–Sí y, aunque voy a Berja 3 ó 4 días a la semana, no es lo mismo que vivir allí. Por eso la presidenta es Elisa Moya, virgitana de nacimiento y residencia.

–Vosotros organizáis los actos y ponéis a disposición de Ayuntamientos un elenco de 300 artistas de manera altruista...

–Bueno pues, por extraño que parezca hoy día, así es. E incluso si ellos venden sus obras (cuadros, esculturas...) eso es para ellos, no para la Asociación. Nuestra filosofía es ‘hacer visible lo invisible’, es decir, sacar a la luz el trabajo de artistas anónimos cuya obra, si no fuera por BerjArte, no sería conocida por casi nadie.

–Artistas como...

–Tenemos a los escultores María Castillo y Guillermo García, los pintores Manuel Domínguez, Antolín Alejandre y Emilio Pérez, el imaginero Gabriel Torres... en fin, no quiero personalizar porque todos son igual de importantes.

–Tú también estás en la nómina.

–Bueno, escribí una novela histórica, ‘La sombra de Hess, dos caras de una moneda’. Pero hablar de mí es algo que me hace parecer pedante. Sólo te diré que estudié Filosofía y Letras y viví en media España por mi trabajo.