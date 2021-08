Bonnie Tyler: "Tener la voz rasgada me ha marcado a lo largo de la carrera"

Fue un icono musical en los años 80. Su voz única la convirtió en una de las grandes figuras de la música a nivel internacional. El viernes actúa a las 22 horas en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Hay mucha expectación por verla y escucharla.

-Imagino que la pandemia de coronavirus le hizo cambiar todos sus planes. Pero ya está en España. ¿Usted es una artista que se siente muy querida en este país?

-Siempre me siento bienvenida cada vez que vengo a España. El público es magnífico y me siento muy querida por todos ellos.

-Llega a Almería, una ciudad del Sur de España, donde tienen ganas de verla y escucharla. ¿Qué van a poder disfrutar en su concierto del viernes?

-El concierto será una mezcla entre los hits más conocidos pero también se oirá canciones del álbum nuevo The Best is Yet to Come.

-Lleva muchos años dedicada a la música. Cuando mira hacia atrás, qué balance hace de su vida artística.

-Tengo una carrera artística muy buena y doy las gracias por todo lo que he podido hacer a lo largo de los años. Me siento feliz, satisfecha y agradecida con la música.

-En sus conciertos imagino que hace los temas del nuevo disco, pero hay canciones que no pueden nunca faltar, y que llevan muchos años sonando. ¿Qué canciones inolvidables interpreta?

-Turn around es de las canciones que más suelo cantar en los conciertos ya que el público también espera los hits más escuchados. La unión y el amor que recibo cuando canto los hits es magnífico y poder ver el cariño de la gente es una sensación inolvidable.

-Siempre ha sido una enamorada de Portugal, aunque España también le apasiona. ¿Qué tienen estos lugares que tanto le cautivan?

Tanto Portugal como España tienen una calidad de vida muy buena, la comida, la gente. El mar y el tiempo por supuesto. Son países estupendos para vivir.

-Usted lleva más de 50 años centrada en su vida como artista. A pesar del esfuerzo y el tesón, se considera una artista con suerte.

-Así es, considero que he tenido suerte pero también he trabajado duro para poder conseguir lo que he conseguido a lo largo de los años. Pasión, trabajo y suerte.

-Hace unos años representó a Reino Unido en Eurovisión. Como fue la experiencia. El Festival considera que ya no es lo que era hace años.

-Fue una experiencia maravillosa y disfruté con ello.

-¿Hasta cuando estará Bonnie Tyler sobre los escenarios. Se ve con fuerza e ilusión para seguir muchos años más.

-Estaré en los escenarios tanto tiempo como me pueda permitir el cuerpo y la voz y no quiero renunciar a ello de momento. Me encanta mi trabajo y estar en los escenarios.

-Quizás su particular voz haya sido una de las claves de su éxito.

-Sí, la verdad que he tenido suerte por mi voz también. Tener la voz rasgada me ha marcado a lo largo de la carrera y gracias a todo, fue a bien todo.

-Finalmente, cómo le gustaría que la recordaran dentro de muchos años.

-Me gustaría que me recordaran tal y como soy, una mujer rockera, fuerte y con una gran carrera artística. Reconocida tanto por los álbumes viejos y los hits que me marcaron pero también por la música que hago en la actualidad.