Boxeando en casa en tiempos de la pandemia

La cuarentena por el coronavirus ha alterado la rutina de casi todos, incluidos aquellos que al margen de su actividad laboral dedican parte de su tiempo al deporte, por ejemplo el boxeo, que ahora tienen que adaptar sus entrenamientos y preparación para llevarlos a cabo a través de la red de redes.

Es el caso del ‘Lola Boxing’ de Almería, cuya presidenta, Lola Martínez, la primera mujer que preside su propio club y suma la condición de preparadora nacional de boxeo en España, afirma en declaraciones a Efe que el objetivo ahora es no perder “la entidad de grupo”.

“Es un grupo dispar, cada uno con su trabajo, su vida personal, que ha llegado a ser muy homogéneo, a pesar de que hay niños y adultos. Lo que vi es que había que trabajar para no perder esa identidad. Aparte de una lista de difusión con los mayores, cada día los niños me mandan el entrenamiento que han hecho”, apunta.

Se trata de ejercicios “cortitos, un poco de sombra, un poco de comba”, que para animar luego son compartidos por esta lista de difusión, explicó la entrenadora, quien apuntó que “los medios en casa son muy limitados, pero dentro del boxeo, si coinciden dos personas que saben algo, es mucho más fácil que con una persona sola”.

“Tenemos incluso una niña que ha sido oro en Andalucía, que pica al resto de niños. Ellos mandan sus vídeos y los difundimos entre sus compañeros para que no pierdan ese carácter de grupo. También metemos alguna técnica en las historias de ‘Instagram’ o ‘Facebook’, a cámara lenta. A lo mejor son 20 segundos, para que sigan practicando”, dijo

Insistió en que desconoce “cuánto puede durar esto” y, en este sentido, señaló que tiene “un niño de 14 años que va a la final del campeonato de Andalucía, que ya es plata” y “hay que motivarlo, aunque no se sepa cuándo se va a celebrar”, situación que se repite “con la niña, de 11 años, que tiene el oro de Andalucía y va al campeonato de España”, incide.

La boxeadora recalcó, por otro lado, que nunca se es demasiado mayor para introducirse en el boxeo y, aunque en su barrio natal, la colonia de Los Ángeles, era muy habitual en su infancia, Lola llegó a este deporte hace algo más de seis años.

“Venía del baloncesto, del atletismo. En mi barrio eran como ídolos. Tenía curiosidad, contacté con un exboxeador y así comencé”, relató.

“Cuando monté el club, intuía que era la primera mujer al frente de uno. Es un mundo muy varonil. Me saqué primero el título de preparador autonómico y luego el nacional. Cuando me presenté a ambos, era la única mujer. He preguntado en la federación española y Rafa Lozano, el seleccionador, me dijo que no conocía a nadie más que fuese presidenta y preparadora nacional”, reveló.

Considera que el boxeo es un “deporte muy desconocido” y muy “exigente”, con una gran carga aeróbica y anaeróbica: “no lo sabes hasta que llegas”, dijo.

A pesar de ello, recalcó que es apto para todas las edades y comentó que incluso recientemente ha ingresado en su club el joven Carlos ‘El Cai’, un chico de 21 años con síndrome de down y que es uno más en la sala de Boxeo del Estadio de los Juegos Municipales de Almería.

Ahora, todo este grupo “dispar” que se ha convertido en una entidad, aguarda con ansia el momento en el que podrán reunirse de nuevo para dar lo mejor de sí juntos y, mientras, las redes se han convertido en su mejor aliado.