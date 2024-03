El CAF acoge la exposición 'Brujas' para conmemorar el Día de la Mujer

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha puesto en marcha un programa de actividades para conmemorar el 8 de marzo ‘Día de la Mujer’. Desde el jueves 7 de marzo al sábado 9, el CAF acogerá visitas guiadas, conferencias y exposiciones dirigidas a todos los públicos para fomentar la reflexión sobre la igualdad.

Concretamente, el día 7, a las 19:30 horas, se pudo disfrutar de ‘Herejía’, un espectáculo que combina imágenes de la exposición ‘Brujas’, de Judith Prat con intervenciones sonoras de Carlos Martín de la asociación cultural ‘NUBA’. Durante la proyección pública de las imágenes en la Plaza Manuel Falces, Martín intentó capturar las emociones y el mensaje de la fotógrafa, mediante el uso de sintetizadores analógicos: "La herejía va a ser la guía y el hilo conductor de la interpretación musical e intentará plasmar los sentimientos de injusticia y persecución que sufrieron muchas mujeres en épocas oscuras".

El programa continúa hoy, día 8, con dos visitas guiadas a la exposición ‘Brujas’ de Judith Prat, una a las 12:00 horas y otra a las 18:00 horas. Esta muestra se compone de 67 imágenes que sigue el hilo de la historia y construye un mapa visual evocador de los hechos y los lugares claves de la caza de brujas en los Pirineos, identificando símbolos, tradiciones y estigmas con el objetivo de destruir viejos estereotipos y dignificar la memoria de ellas.

El sábado 9 de marzo tendrá lugar la conferencia de Elena Pedrosa titulada ‘The Family of Women. Fotógrafas andaluzas del siglo XXI’. Doctora en Comunicación Audiovisual, docente y fotógrafa, condensa en esta ponencia el estudio de la intención narrativa, desde dónde y para qué toman imágenes, cómo es la expresión de la fotografía andaluza en la mirada de las fotógrafas contemporáneas. Forma parte de su investigación realizando un paralelismo intencionado con la mítica exposición The Family of Men comisariada por Edward Steichen en el MOMA en 1955. Esta actividad tendrá lugar a las 12:00 horas en el Centro Andaluz de la Fotografía. La entrada será libre hasta completar aforo.

Y para cerrar este calendario de actos, los días 9 y 10, a las 11:00 horas, el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez efectuará un comentario en torno a ‘Imagen Única - Fondos CAF’ que invitará a la reflexión, en torno al retrato de Irum Saeed que hizo Emilio Morenatti en la serie donde recogió los estragos de la violencia de género en mujeres pakistaníes que fueron rociadas con ácido por sus parejas sentimentales.