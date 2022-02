Tramitan la subvención para arreglar El Patio tras cinco años entre puntales

El Ayuntamiento de Almería ya tiene los documentos necesarios para solicitar a la Junta de Andalucía los fondos necesarios para acometer la reforma de El Patio, en Pescadería. Hace justo cinco años que un vecino resultó herido tras desprenderse su suelo. Los técnicos recomendaron apuntalar el bloque de edificios debido al riesgo de desprendimientos y, desde entonces, los vecinos se encuentran a la espera.

Uno de los últimos pasos era que los propietarios de las viviendas se constituyeran en comunidad de vecinos, pasó que ya se dio hace semanas. Entonces, tenían que dar forma a una serie de documentos para hacer llegar a la Junta de Andalucía solicitud.

Y es que, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha abierto la convocatoria para que las comunidades de propietarios puedan solicitar las ayudas para la rehabilitación integral del edificio de El Patio, en la zona de Pescadería-Avenida del Mar de Almería capital, y en una docena de bloques plurifamiliares el Ejido Centro.

Se trata de la orden de convocatoria de subvenciones de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUs), un programa en el que figura estas barriadas almerienses, con una inversión de 5,3 millones de euros para actuar en algo más de 350 viviendas.

Desde el Ayuntamiento de Almería confirman que la del Patio “es la primera solicitud que se cursará”. En la actualidad, los técnicos trabajan en el papeleo relativo a los realojos, pero aseguran que e”stá todo prácticamente listo para iniciar la presentación de esas solicitudes”.

Y eso es lo que esperan los vecinos. Gabriel Ferre lleva 43 años viviendo en El Patio, es uno de los propietarios más antiguos y ha formado parte de la constitución de la comunidad de vecinos. Él ve difícil que este año cambien las cosas: “No tenemos noticias sobre el plazo de obras. Por las noticias que voy leyendo, creo que en 2022 no van a comenzar las obras”.

Ferre cuenta cómo ha sido el proceso para constituir la comunidad de vecinos: “En la comunidad de vecinos hemos entrado todos porque hemos ido dando la voz casa por casa. Nos hemos movilizado tres personas por portal. Debemos ser propietarios y somos en torno al 70%, en el resto de casas no podemos meternos, como en las casas de los bancos”.

El objetivo ahora es que tras la rehabilitación que acometerán las administraciones, los vecinos pongan de su parte: “Aquí no ha cambiado nada. Nosotros no podemos arreglar nada, pero una vez que se arregle, la comunidad de vecinos cobrará una cuota y no dejaremos que se vayan rompiendo las cosas. La comunidad debe servir para mantener el arreglo que nos hagan”.

A pesar de todo, la situación, cinco años después del desprendimiento, sigue igual: “Seguimos con los puntales en medio. Gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia todavía con los puntales, pero no podemos evitarlo porque no podemos estar encima de todo el mundo”, explica Gabriel.

El Patio es un edificio residencial colectivo, con un patio interior de manzana y galerías dando al mismo, construido en 1958. La actuación pretende devolver a este edificio de 106 viviendas, la solidez estructural, a la vez que rehabilitar las zonas comunes, fachadas y cubiertas, y en su caso, alguna actuación interior de las viviendas.

La rehabilitación de El Patio será una de las tres actuaciones que se abordarán en la zona de La Chanca a través de esta convocatoria de las ARRU en Almería capital. Además de El Patio, se va a acometer la rehabilitación de 28 viviendas municipales en la calle Estrella Polar, con obras de conservación, en fachadas y cubiertas, y para garantizar la habitabilidad de las mismas por 1,1 millones. Por último se actuará en el espacio público denominado Los Torreones, con un presupuesto de 202.000 euros, que redundará en la puesta en valor del patrimonio y en lograr espacios más habitables.