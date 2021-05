El mapa de niveles de alerta en Almería seguirá sin cambios durante una semana más. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en la reunión de este miércoles, con el delegado Juan de la Cruz Belmonte a la cabeza tras analizar los datos de la pandemia en los 103 municipios de la provincia y los tres distritos sanitarios.

En los últimos siete días han ido bajando los contagios y también la tasa de incidencia (excepto en el Levante, donde ha subido ligeramente). Ahora mismo Almería es la provincia con la mejor tasa de incidencia en los últimos 14 días con 78,4 casos por cada 100.000 habitantes (19,4 puntos menos que el miércoles pasado). Además, los tres distritos sanitarios están por debajo de la tasa 100:

Distrito Sanitario de Almería: IA 14 días de 93,7 casos

Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora: IA 14 días de 64,0

Distrito Sanitario de Poniente: IA 14 días de 69,2

Tras analizar todos los datos sobre incidencia en 14 y 7 días, la afectación en mayores de 65 años, las cifras de hospitalización y demás parámetros, el Comité de Alertas ha decidido que, a pesar de la evidente mejoría de los distritos de Almería y Poniente, los niveles quedan igual que hasta ahora, es decir, el Levante-Almanzora en nivel 1 de alerta y los de Almería y Poniente en nivel 2.:

Por otro lado, ninguno de los 103 municipios de la provincia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días, por lo que el comité de expertos no ha decretado ningún cierre perimetral ni de la actividad no esencial. No habrá ningún pueblo con restricciones especiales al menos una semana más.

De hecho, solo hay dos localidades dentro de lo que se considera riesgo extremo, es decir, una incidencia superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes: Bacares, con 800 casos/100.000 hab. y Abrucena con 338,1. Además, hay 64 localidades libres de COVID-19, es decir, con una tasa de incidencia cero al no haberse diagnosticado ni un solo caso positivo en las últimas dos semanas.

Estas nuevas medidas entran en vigor el jueves 27 de mayo a las 0:00 horas (madrugada del miércoles al jueves) y están vigentes hasta el miércoles 2 de junio a las 23:59 horas. Ese último día será además cuando se reúna el Comité de Expertos a nivel andaluz para decretar las nuevas normas de cara a la fase 2 de la desescalada hacia el verano.