La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería denuncia que los contratos COVID-19 de la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud en la provincia están siendo utilizados para paliar la falta de personal endémica de las plantillas y no para reforzar, como era su objetivo principal, la situación sanitaria como consecuencia de la pandemia. En este sentido, el Sector de Sanidad del sindicato critica que los gestores de la administración provincial están destinando estas contrataciones a cubrir eventualidades, es decir, bajas, vacaciones e incluso jubilaciones, en plantillas que ya estaban mal dimensionadas antes de la crisis sanitaria.

“Con esta mala gestión están parcheando la terrible falta de personal que padece el sistema y lo único que está generando es una sobre carga de trabajo enorme a profesionales que sufren una fatiga pandémica sin precedentes”, ha señalado el responsable provincial del Sector de Sanidad de CSIF, Antonio Moreno. Por otro lado, la central sindical califica de nefasta la previsión con la que continúa trabajando la administración que no se anticipa a esta falta de personal y no pone encima de la mesa contratos de calidad, alejados de la precariedad, para que nuestros profesionales, incluidos aquellos que se encuentran en sus últimos años de formación y de diversas categorías, no se vean obligados a marcharse a trabajar a otras comunidades autónomas.

En esta misma línea, CSIF acusa a los directivos de las Unidades Clínicas de Gestión de que, con sus decisiones economicistas, perjudican gravemente al funcionamiento interno de las plantillas con importantes sobrecargas de trabajo, puesto que están más pendientes de recibir al final de año más complemento de productividad que de llevar a cabo una optimización real y coherente de medios y profesionales de refuerzo.

“Así nos encontramos con personal que cubre huecos y que están realizando, a la vez, Programas de Salud, tienen agenda asistencial a demanda y agenda COVID, realizan cirugía menor y domicilios. Una presión asistencial difícil de asumir. La fatiga pandémica no sólo viene por la COVID-19 sino que va a acompañada de una pésima gestión de recursos por parte de la administración sanitaria”, ha concluido Antonio Moreno.