CSIF se concentra por el 8M y defiende que no se dé ni un paso atrás en igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema ‘Ni un paso atrás’. En esta jornada se ha concentrado en la sede del sindicato donde se ha dado lectura al manifiesto, con el fin de denunciar las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres.

En el documento, la central sindical subraya que “nos encontramos en tiempos complicados para el avance en igualdad” en los que “se reabren debates sobre derechos ya conseguidos”, al tiempo que “las diferencias políticas y la polarización dividen una lucha cuyo objetivo final debería ser claro: conseguir la plena igualdad”. Ante ello, CSIF apelas a “no olvidar nunca que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa para afrontar este reto”.

Las dificultades que sufren las mujeres en el ámbito laboral, como los contratos parciales, temporales, la falta de conciliación y corresponsabilidad son algunos de los problemas diarios a los que se enfrentan las mujeres, a lo que hay que unir que “la brecha salarial de género se ha estancado y la igualdad retributiva con los hombres no será efectiva hasta dentro de 50 años”, prosigue el manifiesto.

Por ello, “desde CSIF apostamos por seguir trabajando día a día, firmes por conseguir una igualdad real, con acciones como la negociación de planes de igualdad, sensibilizando, formando, ampliando derechos laborales para mujeres víctimas de violencia de género y reivindicando mejoras en la legislación actual, entre otras”.

Igualmente, el citado texto hace referencia a la lacra de la violencia de género, “que sigue golpeando con dureza a las mujeres, como nos muestran las estadísticas oficiales año tras año, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 y en lo que va de año ya se han registrado nueve asesinatos. Es necesario avanzar hacia una educación libre de violencia machista y centrada en la igualdad”.

“Si las desigualdades y la violencia persisten es porque no se están abordando correctamente las causas que lo generan. Debemos darnos cuenta de que no son problemas individuales, sino un problema social que tenemos que abordar desde todos los ángulos. No conseguiremos la igualdad plena entre hombres y mujeres hasta que la sociedad española en su conjunto asuma este desafío como una prioridad de todas y todos”, concluye el manifiesto al que se ha dado lectura este miércoles ante las sedes del sindicato.

Medidas

CSIF propone la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en todos los ámbitos, políticas públicas, sociales, empresas privadas y administraciones y defiende tolerancia cero a la violencia contra la mujer, así como un análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género con especial atención a la retribución por trabajo de igual valor.

La implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva, así como fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización es otra de las propuestas de la organización sindical, que aboga también por la negociación y puesta en marcha de Planes de Igualdad todavía pendientes tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas.

Igualmente, CSIF pide la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.