La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que más de 700 enfermos y enfermeras de la provincia se han visto afectados por el mal funcionamiento y, por consiguiente, nuevo retraso de la Ventanilla Electrónica de Profesionales que el Servicio Andaluz de Salud puso en marcha con el fin de que los candidatos a la Oferta Pública de Empleo de 2016 pudieran gestionar digitalmente su currículum en los diferentes procesos selectivos.

Tal y como recuerda el sindicato, esta es ya la nueva versión de la VEC 2.0, debido a que la plataforma ya había recibido una gran cantidad de reclamaciones por parte de los candidatos y que, incluso, el Defensor del Pueblo Andaluz denunció por su mal funcionamiento a través de una nota de prensa de CSIF Almería.

Según explica el sector de Sanidad, en el caso particular del colectivo de enfermería, ayer, día 2, debería haber empezado el plazo para comenzar a tramitar y aportar de forma digital toda la documentación y méritos requeridos para sumar puntos de cara al proceso selectivo que, en el caso particular de enfermería, contaba, por un lado, la OPE 2016 y, por otro, la OPE 2016 de Estabilización.

Sin embargo, el SAS publicó el mismo día 2 en el BOJA un comunicado en el que atrasaba dicho plazo hasta el próximo 22 de abril y, por tanto, lo ampliaba desde esa fecha al próximo 3 de junio. Este hecho supone que, los enfermeros y enfermeras que ya habían hecho el examen de la OPE 2016 que tuvo lugar el pasado 9 de junio de 2018 no saben si, junto con la documentación y méritos que no han podido ser aportados, a día de hoy, han conseguido su plaza o no en el SAS porque la Administración no ha resuelto esta OPE.

De esta manera, este nuevo retraso los obliga a examinarse también el próximo 12 de mayo en la OPE de Estabilización, por desconocimiento total de su puntuación final en el proceso selectivo.

Para el sector de Sanidad de CSIF esta casuística supone una torpeza más que añadir a todos los despropósitos que el SAS está llevando a cabo desde que pusiera en marcha este servicio que, desde el principio no es operativo, no funciona como debería y está creando muchos quebraderos de cabeza a los candidatos.

Esta situación no solo afecta al colectivo de enfermería, sino al resto de categorías que ven cómo las resoluciones, que deberían resolverse en unos meses, están tardando cerca de un año, tal y como le está ocurriendo a los técnicos de enfermería, celadores, celadores- conductores, auxiliares administrativos, trabajadores sociales o fisioterapeutas.

Por todo ello, CSIF exige a la Administración sanitaria que dote a esta plataforma para que se agilicen los procesos que tienen a miles de trabajadores en toda Andalucía en vilo y cumpla con lo que ha anunciado, transformando la VEC en una herramienta más sencilla, ágil y más intuitiva. “Toda esta problemática está suponiendo un verdadero vía crucis para los profesionales de la OPE del SAS”, tal y como apunta Antonio Moreno, responsable del sector Sanidad del sindicato en Almería.