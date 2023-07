El Cable Inglés, uno de los referentes turísticos del verano almeriense

Una original manera de redescubrir Almería es sin duda contemplar las maravillosas vistas que el Cable Inglés ofrece de la ciudad. Desde este 'spot' se puede apreciar el puerto y gran parte de la urbe, un precioso lugar por el que poder pasear o sacarse unas bonitas fotografías. Desde el día de su apertura y hasta hoy son más 112.000 personas las que han desfilado por el cargadero de mineral El Alquife, que fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento en el año 1998.

En el periodo de verano (desde el 1 de julio), han sido un total de 12.153 reservas las que se han efectuado para poder acceder a la visita de este monumento, dato que empieza a reflejar una ralentización de las reservas tras la expectativa inicial, sumado a las altas temperaturas que estos últimos días están asfixiando a la provincia. Los turnos más demandados entre la población son los de la tarde, cuando el sol empieza a caer y las temperaturas se suavizan un poco.

Por este motivo, durante la época de verano y hasta el 30 de septiembre, se ha incorporado un nuevo turno de tarde, a las 21:30 horas, los viernes y sábados, para que la gente puede disfrutar de este bien cultural de la ciudad a una hora con temperaturas menos sofocantes. Además, durante la Feria de Almería, del 18 al 26 de agosto, también estará disponible este turno más tardío durante todas las fiestas y será posible visitar el cable Inglés los domingos por la tarde, que habitualmente permanece cerrado. Todo esto con motivo de incentivar a los turistas atraídos por la feria a disfrutar de la riqueza cultural que Almería posee.

Aún son muchos los almerienses que siguen acercándose por primera vez desde su apertura a este monumento, algunos por falta de tiempo y otros muchos porque son de otras zonas de la provincia y aprovechan su visita a la capital para descubrir el Cable Inglés. Este histórico recorrido también atrae a turistas de toda España como Madrid, Cataluña u otras provincias de Andalucía, además de ser un enclave que aporta un gran valor turístico para visitantes de fuera del país, como italianos, alemanes y franceses que se interesan en descubrir Almería desde una panorámica diferente.

Aureliano, vecino de Almería, ha querido compartir su anécdota de juventud en este lugar. Cuenta que cuando era un niño, hace ya 60 años, se bañaba junto a los barcos en el puerto y con sus amigos subía hasta el cargadero de mineral. Ahora, con 75 años, vuelve a este enclave acompañado de su nieto, a quien le muestra uno de los monumentos más imponentes de la ciudad.

Durante las mañana, en los meses de menos calor, han sido múltiples los colegios y asociaciones que han realizado excursiones para que los niños descubrieran este icónico lugar. La presidenta de la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA) ha querido destacar la buena accesibilidad y adaptación con la que cuenta el recorrido para personas con discapacidad, ya sea para los que realizan el paseo a pie o en silla de ruedas y lo saludable que le parece esta propuesta.

El aforo con el que cuenta actualmente es de 250 persona, no porque la estructura sea insegura o no pueda soportar el peso de más visitantes, ya que hace años albergaba toneladas de mineral, sino por el plan de evacuación, debido a que la entrada y salida al Cable se realiza por una misma puerta. En el futuro, debajo del Cable se instalará un restaurante y la estructura contará con dos ascensores y escaleras exteriores, por lo que el aforo se ampliará hasta 350 personas.

Desde las autoridades de vigilancia y acceso de control al Cable Inglés se pide prudencia con las horas de calor, sobre todo a personas de avanzada edad y a acompañantes de niños pequeños. Mar Montoya, quien forma parte del cuerpo de seguridad del Cable Inglés, informa que ya han atendido dos lipotimias en lo que va de verano y que por suerte se han quedado solo en un susto. Estos días hace mucho calor, por lo que se recomienda no hacer el recorrido en ayunas, y llevar algo de agua para refrescarse durante el paseo. No se puede acceder al interior con comida ya que debido a que se trata de un Bien de Interés Cultural, no se pueden instalar papeleras para no alterar la estructura del monumento.

Por este mismo motivo, de momento no se pueden instalar bancos para que la gente pueda descansar durante el paseo, pero desde la Autoridad Portuaria ya están trabajando para ponerle solución y poder colocar asientos que sirvan para que la gente disfrute de las vistas tranquilamente.

Por todo esto, durante los 600 metros de recorrido se pide responsabilidad. Para evitar las horas de máximo calor, la mejor opción es apuntarse a los últimos turnos del recorrido, en las horas en las que empieza a refrescar, y así aprovechar para contemplar como el atardecer tiñe de rosa y naranja en cielo de Almería.