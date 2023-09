“Cabo de Gata es una joya, una maravilla; tenéis que protegerlo”

Llevan una década compaginando sus vacaciones de verano como administrativas en la Comunidad Autónoma de Madrid para pasar juntas una semana en Almería. Amantes de los toros, las conocí en un Pregón de ATA e hicimos buena amistad. Y la curiosidad: Mª José, la rubia, se casará en breve... en Almería con el famoso ganadero Adolfo Martín.

–Quien llega a Almería llora y, cuando tiene que irse, llora...

–¡Ja, ja, ja! Bueno, pues eso nos pasa a nosotras. Ambas somos madrileñas y descubrimos Almería de casualidad hace una década. Mi pareja, el ganadero Adolfo Martín -nos dice Mª José- tenía que recoger un premio de Amigos Taurinos de Almería y coincidió que ambas teníamos libre esa semana en el trabajo. Nos vinimos con él y ese fue nuestro primer contacto con tu tierra.

–Que no fue el último...

–¡Por supuesto que no! La gente de Almería es amable, cariñosa, tranquila y muy acogedora. Hicimos buenas amistades, entre ellas Antº Berenguel y su familia, y repetimos visita todos los veranos. Mira, nos alojamos en el Hotel Torreluz y realizamos la reserva ¡en enero! Bajo ningún concepto queremos que se nos pase la semana de veraneo en Almería.

–Algo tendrá el agua cuando la bendicen... ¿Qué os gusta tanto de nuestra (y vuestra) tierra?

–Pues todo (esa respuesta no me vale). Bueno, pues vamos por orden. Lo que más, el carácter de sus gentes (gracias por lo que me afecta): amables, serviciales, tranquilos, sociables... Hay turismo pero no está masificada, es sostenible. Todo coge cerquita, no como en Madrid que, entre metro y buses, se te va medio día. Además llegas a la playa andando, sin darte cuenta.

–Y a la hora de comer...

–¡Qué tapas más buenas y generosas! Con 3 ó 4 tapas ya hemos comido aunque... tras la pandemia hemos notado que han quitado la plancha de varios bares y no hay la variedad de antes; por ejemplo, gambas no hay en ningún sitio; y los precios han subido aunque tampoco mucho.

–Isa, sé que tienes un don....

–¡Ja, ja, ja! Lo dirás porque siempre que vengo a Almería llueve aunque sólo sea unos minutos. Creo que esta vez me he pasado ya que este finde hay anunciada gota fría. ¡Ja, ja, ja!

–También me consta que todas las noches hacéis una última visita antes de ir a dormir...

–¡Hombre, no nos puede faltar un americano del Kiosco Amalia! Es algo que no existe en ningún otro lugar. Tras la Feria ha estado cerrado un par de noches y lo hemos notado. Suerte que ya está abierto de nuevo...

–Sois aves nocturnas...

–No demasiado pero con estos calores hay que salir más de noche que de día. En Almería tienes sensación de seguridad en las calles aún siendo de noche. El lunes estuvimos en un espectáculo en un local cercano a la Alcazaba y ¡qué bonito! Nos encantó ese entorno y el espectáculo.

–Si tenéis que recomendar a una amiga sólo dos visitas...

–Pues le diríamos que no dejara de ir a la Alcazaba y a los Refugios. Hemos hecho sendas visitas guiadas y son dos lugares de gran belleza y potencial turístico. A ver si acaban las obras del entorno de la Alcazaba y mejoran los accesos y quedará aún más bella. Eso sí, la vista es inmejorable y más para quienes somos de interior. Los Refugios son algo único en Europa, no hay nada igual que pueda ser visitado.

–Venga, se acabó el peloteo. Cosas que deban mejorarse.

–Sobre todo las comunicaciones y el transporte. No es normal que se tarde 6 horas en llegar desde Madrid por carretera o que cueste 500 euros ir y venir en avión. Y desde la primera vez que vinimos oímos que el AVE está ya a punto pero no lo terminan. Sería un gran impuso para toda Almería.

–Pues buen viaje de regreso y hasta el verano que viene.

–No, este año vendremos de nuevo a la boda de Mª José. Una madrileña y un extremeño se casarán en Almería. Por algo será...