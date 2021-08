Café solo con... Sebastián Martín Camús

Aunque Sebastián es más de almuerzo, en esta ocasión tenía que ser un café por razones obvias y, porque además en un almuerzo no puedes tomar apuntes. Precisamente a ese respecto debo decir que los apuntes me los fue tomando él.

Lo que Sebastián no sabe es que, a la hora de escribir esta página, en mí pueden más las sensaciones y los sentimientos que los datos concretos de fechas. ¿Por qué? pues porque en cuestión de vivencias, las sensaciones se archivan en nuestro disco duro de forma distinta a como hace el sistema operativo de los ordenadores.

Debo decir que nuestra amistad está constituida por capas perfectamente estratificadas y bien cimentadas. El primer factor es “la nacencia”. Cuando yo llevaba ¿viviendo? 2 años en el Reducto, Sebastián nació en la calle del Encuentro, aún más cerca de la Alcazaba que mi calle. Es el tercero de 6 hermanos. Y en relación a su crianza dice textualmente: “mi padre fue carpintero en los Talleres de Oliveros, y mi madre Ama de Casa y catedrática en economía familiar”.

Para desarrollar la afirmación, me cuenta que: “a principios de verano nos llevaba a los 6 hermanos a Calzados el Misterio en la Puerta Purchena, pagaba los zapatos que llevábamos de invierno y nos compraba unos de verano fiados y que pagaría a principios de invierno”.

Tras afirmar que “le salieron los dientes pateando el muelle”, entramos en el terreno laboral comentando que “comienza a trabajar como botones en Ronco en el 69, momento en que se abre una nueva línea de buques tipo RO-RO: los coches dejan de cargarse con grúa y entran por la popa. También se dio la circunstancia de que ese mismo año fallece don José Ronco y entra como Director su cuñado don Francisco Pérez Briones”.

Desarrolla la información sobre Ronco y su ligazón con Almería: “J. Ronco fue desde su fundación en 1904 consignataria del embarcadero de mineral propiedad de Alquife Mines. Precisamente él fue el encargado de despachar el último buque cuyo destino era Altos Hornos de Vizcaya y que transportó el último mineral de hierro que salió de las minas de Alquife (Granada)”.

Pasado ese momento de nostalgia, me pone al día en cuanto a las actividades de J. Ronco, pues “éstas no se limitan sólo a la Consignación de Buques, si no que con su poder logístico portuario: carga, descarga, transporte terrestre y almacenamiento, ha conseguido alcanzar el 89% del total de los trabajos portuarios, ello gracias a su adaptación a los tiempos, pues estos últimos 50 años el tráfico portuario ha ido cambiado de acuerdo con los tiempos. Por ejmplo, se ha dejado de exportar nuestra uva a Brasil, a cambio de entre otros productos exportar mármol de Macael”.

“En los 70’s Cementos Alba exportaba cemento envasado en sacos de 50 kg paletizados, pero eso se cambió por cemento a granel y Clinker con destino mayoritario a Sudamérica”.

“Actualmente exportan yeso a países del Norte de Europa, América y África, es decir, a todo el mundo prácticamente”.

En la actualidad, desempeña las funciones de Apoderado y Jefe de Administración y Recursos Humanos de la mercantil J. Ronco, consignataria centenaria en el puerto de Almería.

Además, como es inquieto, es Técnico Tributario Co-Director de Martín Asesores Almería, y recientemente fue galardonado por la Asociación Andaluza de Técnicos Tributarios con la medalla de oro de esta Asociación. Su mentor en cuestiones tributarias fue don José Sierra Guirado y a los 42 años empezó a estudiar “Empresariales” en la UAL.

Actualmente es el trabajador más antiguo del Puerto de Almería.

Se han quedado fuera temas como nuestra “Sociedad Gastronómica” que algún día tendremos que hablar, aunque como yo soy de los que piensan que segundas partes nunca fueron buenas, mejor dejamos quieto el tema y ya que está pasando el bicho, nos volvemos a comer en el muelle, un menú de trabajador portuario, que es lo que en realidad nos gusta a los dos: es nuestro ambiente, aunque yo sigo más que molesto por no poder ir al camino del Faro a pescar con mi caña fija.