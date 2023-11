Calendario 2024 de Argar: 12 niños con cáncer felices en la Feria de Almería

Es una de las tradiciones cuando se acercan los últimos meses del año. Conocer la temática y las magníficas fotografías del calendario solidario de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Argar. Este viernes se desveló el secreto: doce niños y niñas a los que se le ha diagnosticado la enfermedad este año que se pasean por la Feria de Almería, en doce estampas felices, vestidos para la ocasión, y que respiran esperanza, humanidad y fuerza para superar la enfermedad. “Queremos que Almería siempre esté con el espíritu alegre de la Feria los doce meses del año, y por eso la temática elegida”, afirma Mari Carmen Cobo, enfermera e inspiradora de este calendario que ya lleva trece ediciones. Las fotografías son de Juan Antonio Egea ‘El Fotógrafo’.

En el salón noble del Círculo Mercantil se ha presentado la edición 2024, con la presencia de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y la concejala de Urbanismo, Eloisa Cabrera, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, y el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte.

La presidenta de la asociación Argar, Rosa María Onieva, ha manifestado que “estamos muy orgullosos de este proyecto solidario, donde salen nuestros niños guapísimos y a los que les hace mucha ilusión participar”.

Paola Laynez ha manifestado que “vuestro calendario es un ejemplo de la solidaridad que se respira en la ciudad de Almería. Nosotros, en el Ayuntamiento, resumimos esa actitud con una línea de trabajo muy sencilla: ayudar a los que ayudan. Estamos apoyando la labor de la asociación Niños con Cáncer-Argar porque estamos convencidos de que cuanto más se da, más se obtiene”.

A su vez, Paola Laynez ha animado “a todos los almerienses a que compren el calendario, porque no sólo van a tener en casa o en el trabajo una selección de fotografías llenas de ternura y de esperanza. Sobre todo, van a contribuir a financiar las terapias de rehabilitación de niños y niñas de nuestra provincia que necesitan atenciones y cuidados específicos. Y que nos demuestran cada día que no hay barreras que no puedan ser superadas”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha mostrado el apoyo incondicional que tanto él como la Diputación de Almería ofrece a Argar: "Volvemos a reiterar nuestro compromiso con la Asociación, con los niños y con sus familias. Queremos resaltar la participación de esos padres y el apoyo que brinda Argar a los niños y a sus familias en esos duros momentos cuando reciben el diagnóstico, un apoyo que continúa a lo largo de todo el proceso y que siempre agradeceremos esa gran labor que realizan con ello a la sociedad".

"Desde la Diputación reforzamos nuestro firme y continuo trabajo de mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, y por ello, siempre estaremos al lado de Argar y apoyamos la gran labor que realizan, así como todas sus acciones como es este calendario, las actividades en el Hospital Torrecárdenas o la gran exposición de Playmobil que inaugurarán en breve. Gracias por la gran labor que realizáis en beneficio de toda la sociedad almeriense", ha añadido el vicepresidente.

Por último, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado la labor de Argar con los niños con cáncer y sus familias y el trabajo de la asociación en el Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor. “Han logrado crear un lugar especial, con un ambiente de cercanía, fruto de la humanización de nuestros profesionales, que hace que los niños se sientan felices, a pesar del proceso por el que están pasando”. El delegado ha manifestado su compromiso con el colectivo de crear la unidad de Onco-Hematología para niños y adolescentes. Ha reiterado su agradecimiento a Argar por la ayuda que representa para el sistema sanitario público andaluz “sin vosotros, sin la asociación sería mucho más difícil esa humanización y esa cercanía de los profesionales sanitarios a esos niños que están con un tratamiento oncológico que, gracias la investigación y a los profesionales sanitarios tienen una expectativa de curación cada vez mayor”.

Tras el acto todos se han marchado convencidos de la importancia de la labor que realiza la Asociación, y, por supuesto, con el calendario solidario que cada uno ha comprado y que les acompañará durante todo el año 2024.