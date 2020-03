La Cámara de Comercio de Almería ve efectos negativos en el confinamiento

La entrada en vigor mañana lunes de las nuevas medidas anunciadas hace 24 horas, en sábado y repentinamente, por el Gobierno sobre el cese de la actividad productiva no esencial lleva a la Cámara de Comercio de Almería a un escenario de inseguridad y aún más incierto que nunca para las empresas almerienses. Y es que tendrá efectos económicos y sociales desconocidos y serán muchas las secuelas económicas.

Y eso teniendo en cuenta que, además, en muchas actividades como por ejemplo la construcción, "no se puede echar el cierre la actividad así como así un sábado". "La maquinaria está en las obras y no se pueden dejar tiradas. Después de dos semanas, si no tenemos tiempo para recogerlas, no sabemos cómo y de qué manera nos la podremos encontrar", indica el presidente Jerónimo Parra.

Por eso en estos casos y en actividades que estén en esa coyuntura, "reclamamos disponer de un plazo de retirada de maquinaria y materiales, no un cerrojazo sin margen de maniobra", finaliza.