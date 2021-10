La falta de vuelos con Madrid hace de Almería una “cárcel”

A su vez, insiste en que las empresas turísticas de la provincia están haciendo un importante esfuerzo por volver a la normalidad, por lo que reclama que Iberia haga lo mismo. "No puede ser unos sí y otros no. Así, no se puede. De seguir así muchos meses, estamos totalmente muertos", lamenta.

“Mucha gente del levante de la provincia va a Madrid vía Alicante, y los de Almería y el poniente a través de Málaga, ya que en esos aeropuertos hay muchas más posibilidades de vuelos y se puede coger el AVE. Pido sensibilidad, al menos mientras no haya otra alternativa. Ahora mismo es un problemón. Tenemos claro que el vuelo de las siete de la mañana debe mantenerse y también el de la nueve de la noche. Son muy importantes, no sólo para ir y volver en el mismo día a Madrid, sino para enlazar con vuelos internacionales, ya que el tren que tenemos ahora tampoco es una alternativa”, subraya.

La conexión aérea con Madrid preocupa por los recortes en las frecuencias de vuelo. El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha trasladado a Diario de Almería que ha iniciado una ronda de reuniones, entre la que está pendiente una con Iberia para solucionar un “problema añadido” a las conexiones de la provincia. “Iberia, el Gobierno... Tienen que ser más sensibles, no hay otro medio de transporte. No es posible ir y volver el mismo día para hacer gestiones”, dice.

Iberia asegura que no se ha recuperado la demanda pre-covid-19

La falta de demanda de la línea Madrid-Almería es el único motivo para no haber recuperado el vuelo matinal que une a estas dos provincias. Eso es lo que indican fuentes de Iberia al preguntar por la situación de esta conexión aérea. Han añadido que este lunes se produjo una reunión del equipo de Iberia con representantes del Gobierno y del PSOE -iba a unirse un representante del PP que, afirman, no asistió-, y que dichos participantes en el encuentro mantendrán la semana que viene otro con empresas almerienses. Insisten en que el vuelo matinal no se ha suprimido, sino que a raíz de la pandemia la capacidad se redujo considerablemente y “aún no se ha recuperado”. Añaden que con los recursos actuales, este vuelo de las 13:30 horas es la mejor solución posible, una vez realizado el balance de pasajeros y las posibles conexiones con otras ciudades europeas y de la red de largo recorrido. “Con los recursos y la capacidad que tenemos, tras la reducción de la demanda durante la pandemia, éste es el horario que podemos programar. Por el momento es el que hay, aunque no se sabe qué puede salir de la reunión de la semana que viene”, han añadido.