Carlos Sánchez, nuevo apoderado del torero almeriense José Cabrera

Año nuevo, vida nueva, afirma el refrán. El torero almeriense José Cabrera ha hecho bueno el popular dicho con una pequeña variante: ‘año nuevo, apoderado nuevo’. Así la pasada Navidad firmó un contrato de apoderamiento con Carlos Sánchez, conocido en el mundo de la tauromaquia como Lidoy, con quien realizará las próximas temporadas. En reunión mantenida hace varios días, ambos han acordado la mutua colaboración durante los próximos años.

¿Y quién es Lidoy? Pues fue el apoderado de Damián Castaño durante las últimas cinco temporadas, relación que finalizó el pasado mes de octubre. Además re-aliza labores de veedor y asesor taurino para las empresas ‘Ruedolé’, gestora del coso de Calanda, y ‘Promociones Taurinas Setabenses’, gestora de las plazas de Valdepeñas y Tragacete.

El torero almeriense José Cabrera nos ha manifestado: “Me siento muy ilusionado con esta nueva etapa que comienzo con el nuevo año y quiero agradecer a Lidoy por fijarse y creer en mí. Estoy seguro que va a hacer un gran trabajo para conseguir las metas que nos hemos marcado. Ambos nos encontramos con mucha ilusión y ganas de cara a la temporada venidera”.

Ya tiene cerrado un festejo para el domingo 7 de mayo en la plaza de Tijuana (México)

Por su parte Lidoy ha declarado: “Tras finalizar una etapa exitosa con Damián, recibí ofrecimientos de varios toreros para dirigir su carrera; pero me decidí por José Cabrera ya que es el que más se asemeja a mi forma de entender el toreo. Nos reunimos, nos entendimos a la perfección, hablamos de la situación en la que estaba y planeamos un proyecto a medio plazo, que pasa por sumar festejos para seguir progresando y llegar en unas temporadas a las plazas más relevantes bien preparado. Que él siga entrenando y mejorando y yo cuadraré fechas y tentaderos, aunque el camino no es fácil ni corto. Lo importante no es hacer mucho sino hacerlo bien y que le sirva para seguir creciendo”.

Recordemos que José Cabrera tomó la alternativa el pasado mes de junio en la Feria de Vic Fezensac (Francia) ante astados de Cebada Gago, una plaza importante. Actuó también en Roquetas donde salió por la puerta grande, cerrando así la temporada con dos festejos. Para el día 7 de mayo tiene firmada una actuación en la plaza mexicana de Tijuana. Sus compañeros de cartel serán Antonio García Chihuahua y Alejandro Lima Mojito, ante toros de Fernando de la Mora.