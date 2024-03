Carmen Belén López: “Queda recorrido para la igualdad en el mar”

Carmen Belén López Zapata afirma que queda recorrido para la igualdad en el mar, desde su puesto como presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, la única mesa de las Cortes dedicada exclusivamente al sector, en el que por su trayectoria y como nieta de pescadores se siente “arropada”.

La senadora reivindica, en declaraciones a Efeagro con motivo del Día de las Mujeres, su trabajo “imprescindible” en oficios tradicionales como los de rederas, pescadoras o mariscadoras, pero subraya que la pretensión es que ellas “estén en el puente de mando, en las máquinas, la comercialización o en los cargos directivos”.

López Zapata (PP), originaria de Adra (Almería), reconoce que queda un largo camino por recorrer para la igualdad en el sector pesquero, un ámbito muy masculino en el que, sin embargo, asegura que nunca se ha sentido discriminada, por un título que exhibe orgullosa: “Ser nieta del pescador Zapata”.

La senadora es hija de agricultores, pero sus dos abuelos se dedicaban a la pesca y toda su familia materna también estaba implicada en el sector.

“Sinceramente, siempre me he visto muy arropada, siempre me han acogido muy bien (...) es un sector muy sacrificado que reclama aquello que por justicia creo que necesita”, responde delante del icónico mural de la sala Clara Campoamor, dedicada a la diputada impulsora del voto femenino en España durante la II República.El mural de dicha sala del Senado reproduce la página 3 del periódico “El Liberal” del 2 de diciembre de 1931, donde se informó de la aprobación en el Congreso del voto femenino.

La primera presidenta de la primera comisión específica sobre Pesca del Senado, es licenciada en Derecho, fue concejal de Pesca en Adra y perteneció al Grupo de Desarrollo Pesquero Local del municipio -entidades que promueven la diversificación en la pesca y otras actividades con fondos de la Unión Europea.

Avances y recorrido

López Zapata reconoce que a la mujer en la pesca le queda “un largo recorrido todavía”, pero añade que en los últimos veinte años se ha experimentado un cambio “muy importante” y ha ganado protagonismo respecto al papel de “perfil bajo de las mujeres en trabajos de bajas cualificación”.

Sin embargo, al igual que ocurre en general con el sector pesquero, existe un problema de relevo generacional, por lo que son necesarios “recursos” para que ellas puedan elegir esa actividad como salida de futuro.

Entre los avances ha mencionado la participación femenina en proyectos de I+D, en cargos directivos y por ello, ha afirmado que la comisión pesquera del Senado “reconocerá el esfuerzo de las mujeres” que trabajaban en el mar en anteriores generaciones, además de ayudar a las jóvenes que se quieran incorporar a este ámbito.

A ese respecto, ha dicho que las administraciones tienen que “ayudarles lo máximo posible, simplemente, y no poner ‘piedrecitas’ en el camino”.

En general, López Zapata ha atribuido la falta de interés o de personal en la pesca a cuestiones como la reducción de las cuotas, de los días de faena -en el caso de los buques del Mediterráneo y de su propia provincia-, que “a veces hacen insostenible el desarrollo de la actividad”.

“Si un negocio no es rentable ningún joven, lo va a ver como una posibilidad de desarrollo a futuro”, recalca, además de mostrar su comprensión y “sensibilidad” con las reivindicaciones de los pescadores que estos días han expresado su adhesión a la movilizaciones de los agricultores.