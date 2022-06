'Católicos Almerienses' acusan al obispado de "faltar a al verdad y generar más deuda"

La empresa Deloitte, tras realizar una auditoría en la diócesis de Almería, concluyó que esta ha heredado una deuda bancaria de la gestión anterior.

La Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad, en un comunicado, asegura agradece a la empresa Deloitte "el rigor con el que han llevado adelante el proceso auditor".

Aseguran, además, que el el pasado 16 de junio del presente 2022, todo el clero diocesano de Almería fue convocado por Monseñor Gómez Cantero en Aguadulce para que fuese presentado el resultado de la misma.

"Tanto la empresa Deloitte como Monseñor Segura Etxezarraga fueron pulcros al presentar los datos de esta. En dicho encuentro, el mismo Monseñor Segura Etxezarraga puso de manifiesto los muchos frutos del anterior pontificado. Valoró que la diócesis, en los casi veinte años del anterior obispo, ha puesto en valor el patrimonio de la misma –pasando de un valor inferior a los diez millones de euros y que hoy supera los treinta millones de euros-. Entre otras muchas cosas, en el plano económico resalta que nunca se ha faltado a la transparencia por parte del anterior prelado; el cual, ha respetado todos los procesos canónicos y civiles en todas las operaciones económicas. Incluso apreció que han sido más de 50 los sacerdotes ordenados en dicho periodo", explican.

Desde la plataforma manifiestan que "terminada su alocución, Segura Etxezarraga, pidió a Mons. Gómez Cantero que fuesen publicadas sus palabras y sus conclusiones tras el trabajo auditor. El actual obispo de Almería le negó en público que fuese a publicar dicho documento. Sería Mons. Gómez Cantero quien hiciese una carta esa misma tarde".

Además, agregan que "la carta de Gómez Cantero, incide sólo en un dato: existe una deuda de casi 24.000.000 millones de euros. Para continuar hablando de comunión, unidad, niños… nada de relevancia".

De la misma forma, desde la plataforma manifiestan que "será ese mismo día, cuando distintos medios locales y un medio digital nacional, se hagan eco de ese dato. Unido a ese dato, se comienzan a lanzar distintas medias verdades en la misma línea".

Respuesta de la plataforma

Ante todo esto, la plataforma asevera que "no se puede usar la mentira como criterio. Resulta escandaloso que este comunicado no lo haga el propio obispado de Almería para aclarar la verdad. Muy al contrario, presumimos que capitaneado por el propio Obispo, es el obispado quien está informando –sesgadamente- a la prensa".

En este sentido, el colectivo expresa que "no se puede falsear la verdad para llevar el agua a mi molino y decir lo que conviene favoreciendo sus intereses. Como sólo da un dato y explica que “hay una deuda de casi 24.000.000 millones de euros”. Esta plataforma recuerda que cuando de facto fue depuesto de sus funciones el anterior obispo, la deuda de la diócesis estaba en torno a 22.500.000 euros ¿Qué ha pasado? ¿Ha endeudado más la diócesis quien venía a salvarla?".

La plataforma se pregunta "¿Por qué no se publica la deuda que ha generado desde que está al frente de la diócesis, que asciende a más de un millón de euros en poco más de un año? ".

A continuación, el colectivo agrega que "estamos en un momento donde de economía no se sabe nada y donde no hay transparencia en absoluto: ¿Por qué asume la opacidad como criterio y no refleja el estado de gastos e ingresos de su gestión?".

Según el colectivo, "ha pedido más de un millón de euros a la CEE como un nuevo préstamo: ¿Es una monarquía donde él decide sin consultas? ¿Dónde están esas actas del permiso? Si es así y no ha consultado estamos ante un proceso irregular de todo punto".

Desde el colectivo apuntan que "La auditora habla de bienes que son susceptibles de poder ser enajenados para hacer frente a la deuda. Coincide el criterio de la auditora con lo que estaba previsto en el anterior gobierno diocesano". En este sentido, argumenta que "el criterio era vender bienes que se adquirieron para este fin o bienes que no son esenciales". Y se preguntan, "¿Por qué no se han vendido propiedades prescindibles que estaban ya vendidas –prácticamente- con el anterior obispo y que no son esenciales?".

Y ponen ejemplos: "Un campo de futbol, un chalet y una casa en un barrio de las afueras de las Almería, así como otra casa en una céntrica plaza de la ciudad. ¿Qué pretende? La venta ascendía hace dos años a más de dos millones de euros. Sin embargo, posiblemente motivado por Gómez Cantero, se vuelve a la carga con el edificio del seminario. Es importante que se sepa que la propia auditora lo ha considerado esencial e imprescindible para la diócesis".

La plataforma agrega textualmente: "Nos preguntamos: ¿Por qué Monseñor Gómez Cantero llora tanto y no hace nada? ¿Por qué se niega a publicar el resultado de la auditoría, tal como dijo el que la ha supervisado? Así se dijo al clero en la reunión del pasado jueves y a día de hoy no se ha publicado porque va en contra de los intereses del Obispo. El cual llegó a la diócesis diciendo que estaba en bancarrota y en ruina –con ese discurso llegó creando la guerra y la división entre los fieles y el clero hace más de un año, calificando, el mismo, su nombramiento como UN MARRÓN- la auditoría ha dicho lo contrario y que habiendo deuda, esta es fruto de una revalorización de la diócesis y por ello un gasto de inversión ¿Qué pretende?".

En consecuencia, manifiestan que "el propio administrador, que diseñó la refinanciación podría informar de lo siguiente –como no lo hará lo hace la plataforma-. Con respecto a los ocho millones de euros, es un millón, más o menos, anual lo que se ha de reponer hasta el 2027 y después será medio millón anual… y así progresivamente hasta devolver el préstamo. Como cualquier familia que adquiere un préstamo".