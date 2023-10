Catorce de los investigadores más influyentes del mundo están en la Universidad de Almería

La Universidad de Almería continúa despuntando como una institución en la que trabajan científicos de primer nivel, tal y como ha dado a conocer el prestigioso ‘Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists’, de la Universidad de Stanford, que identifica a los investigadores más influyentes, cuyos trabajos han sido los más citados durante su carrera científica, actualizada hasta finales de 2022. Este año, la UAL, pese a no ser una de las universidades más grandes, cuenta con un total de 14 investigadores en el listado, uno más con respecto a ediciones anteriores.

La Universidad de Stanford (California, USA) está considerada por todos los listados como una de las diez mejores universidades existentes. En la elaboración del listado, que nombra a 100.000 investigadores de todo el mundo, se ha tenido en cuenta información estandarizada sobre parámetros relacionados con las veces que un artículo es tomado como referencia y citado por otro investigador, el número de autores que firma cada artículo o la posición que ocupa cada uno de los firmantes. Los investigadores han sido distribuidos en 22 campos científicos diferentes y 174 subcampos.

Los investigadores de la UAL que aparecen este prestigioso ranking pertenecen a diferentes ámbitos de trabajo, la mayoría al Departamento de Química Analítica (5), seguido del de Ingeniería Química (4). De los 14 investigadores, el que aparece en primer lugar es Amadeo R. Fernández Alba, del Área de Química Analítica; seguido de Emilio Molina Grima, del Departamento de Ingeniería Química, y de José Luis Guil Guerrero, del Área de Tecnología de los Alimentos.

La lista continúa con Antonia Garrido Frenich (Química Analítica); Francisco Manzano Agugliaro (Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería); José Luis Martínez Vidal (Química Analítica); Francisco Gabriel Acién Fernández (Ingeniería Química); Roberto Romero González (Química Analítica); José Antonio Sánchez Pérez (Ingeniería Química); Ana Agüera (Química Analítica); Rodney Thompson (Producción vegetal); Tomás Lafarga (Ingeniería Química); José María Fernández Sevilla (Ingeniería Química) y Luis Ortiz Jiménez (Departamento de Educación).