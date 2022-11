Cazorla abandona Ciudadanos por "pisotear" su "dignidad de forma humillante"

"Han pisoteado mi dignidad y de una manera humillante". Es solo una de las perlas que ha soltado Miguel Cazorla en la rueda de prensa ofrecida en la que, arropado por su familia, ha comunicado que ha cursado esta misma mañana su cese del partido, tras la designación como candidato a la Alcaldía de Almería de Rafael Burgos, su hasta ahora compañero de filas en el Ayuntamiento de la capital.

"Ciudadanos no cree en el municipalismo ni en las personas", "solo las quieren maleables y mantener chiringuitos", ha manifestado Cazorla, "tremendamente dolido", "engañado" y "traicionado" por aquellos "que dicen que sí rápidamente cuando le proponen ser alcaldable y que no entienden que la amistad es un valor".

Abandona Ciudadanos después de casi diez años de liderar esta formación, pero no deja el Ayuntamiento de la capital. Ya ha comunicado también su decisión de conservar su acta de concejal por lo que pasará a formar parte de los no adscritos. "Ni voy a entregar el acta ni voy a darle la oportunidad a nadie de que me abran un expediente y me echen. Me voy yo", ha manifestado el edil, quien justifica esta opción en el "bien de la ciudad y por la ciudad". De hecho, prepara ya la génesis de un nuevo partido, camino que aún tiene que madurar, si bien ha convocado a aquellos "ciudadanos que no tengan miedo" a un encuentro en el Hotel Torreluz el próximo viernes 18 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, para "hablar de Almería y sus necesidades" .