Cazorla pide a la alcaldesa de Almería adelantar el alumbrado en los cortijos de La Cañada

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, se ha vuelto a reunir con vecinos del Paraje Guillén, Cortijo Córdoba, Cortijo Cintas y Llano de la Molina para escuchar sus inquietudes por la falta de alumbrado público y la oleada de robos continuos que vienen padeciendo en sus viviendas. En ese sentido, el edil liberal les ha mostrado su apoyo, instándoles a permanecer unidos en sus reivindicaciones “absolutamente justas”.

“Las administraciones públicas no pueden permanecer indiferentes ante el grave problema de inseguridad que se está produciendo desde hace tiempo: la Subdelegación del Gobierno tiene que velar por la tranquilidad de estos vecinos, y el Ayuntamiento tiene que poner el alumbrado público pertinente y todo lo que esté en su ámbito competencial, y hacerlo de manera urgente, porque cualquier día, Dios no lo quiera, se puede producir una desgracia irreparable”, ha manifestado Cazorla.

El portavoz de Ciudadanos ya se reunió con estos vecinos el pasado 1 de septiembre, y ha vuelto a hacerlo esta semana a petición de los afectados, después de que la alcaldesa, “por fin”, visitara la zona. “Los vecinos nos trasladan que no están contentos con esa visita, que sus problemas siguen prácticamente igual. En cuanto al alumbrado público, que es una competencia municipal, su incertidumbre se basa en que nadie les aclara dónde se van a instalar exactamente las farolas que con tanta razón vienen reclamando, y temen que al final se pongan cuatro luces en dos o tres caminos públicos, lo cual no solucionaría su situación. Si encima, tal y como ha dicho la alcaldesa, ese alumbrado se va a efectuar con cargo al presupuesto de 2023, es muy probable que llegue el verano que viene, dentro de un año, y no se haya puesto ni una sola farola, porque los plazos administrativos lo impedirían”, ha afirmado el concejal naranja.

Así, Cazorla ha puesto encima de la mesa distintas soluciones para agilizar la acción del Ayuntamiento, como una modificación presupuestaria de la cuenta de 2022 para acometer las actuaciones pertinentes, recordando que en el presupuesto de 2021 hubo un superávit de más de 34 millones de euros, o incluso realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito. “Este equipo de Gobierno, y me lo han oído hasta la saciedad, abusa de los reconocimientos extrajudiciales para hacer frente a pagos que eran totalmente previsibles, algo que no nos parece bien. Pero, en este caso, tal y como contempla la ley, hablamos de un problema grave sobrevenido y excepcional, como es una oleada de robos que ha llevado a los vecinos a organizar patrullas vecinales, con el riesgo que eso supone para su propia seguridad, de manera que, en este caso, sí que estaría justificado un reconocimiento extrajudicial de crédito para agilizar ese alumbrado público tan necesario, y que evitaría tener que esperar más de un año para poder actuar”.

Así las cosas, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han anunciado que van a asistir a la manifestación de protesta convocada para este viernes. “Nosotros siempre vamos a estar del lado de nuestros vecinos, de los almerienses que lo pasan mal, máxime cuando lo que están reclamando es totalmente comprensible y justo”, ha sentenciado Cazorla.