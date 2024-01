Cazorla cambia la sede de Almería Avanza por "orines y defecaciones" en la puerta de acceso

Miguel Cazorla, Coordinador de Almería Avanza en la Capital, se ha despedido en rueda de prensa de la sede de la formación política sita en la calle Dr. Gómez Ulla, debido a las obras de demolición del edificio de Correos que, según ha denunciado, "han provocado acumulación de basura, nos han impedido el acceso al local, utilizándose la puerta de entrada para defecaciones, orines y otros tipos de usos”.

Cazorla afirma que su formación ha hablado con los contratistas y "han eludido cualquier tipo de responsabilidad, culpando al Ayuntamiento de la falta de limpieza y de haber organizado esta demolición de otra forma, aunque -añade el exconcejal- el Ayuntamiento se escuda en afirmar que las obras son incómodas y que lo sienten pero nadie ha dado soluciones".

"La decisión que hemos adoptado la junta directiva del Almería. Avanza Capital ha sido abandonar el local, muy a nuestro pesar, pues aquí hemos hecho una inversión que no podemos trasladar". Según afirma Cazorla, la fecha de finalización de la demolición "no se va a cumplir y luego vendrá la otra parte, que será la construcción del nuevo edificio que mínimo serán un par de años más, por lo que, es in asumible estar soportando y pagando un alquiler, al igual le ha ocurrido a otros locales vecinos como han sido el local de las empanadillas y el contiguo..., algo que el propio Ayuntamiento en vez de ayudar a traer vida al centro, contribuye a seguir despoblando el centro y alargando una agonía que han provocado ellos mismos".

La nueva sede de Almería Avanza estará ubicada en la calle Antonio Ledesma.