Certificado de excelencia al Hospital Torrecárdenas por su proyecto para la eliminación de la Hepatitis C

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha recibido el ‘Certificado de Excelencia’ en la implementación del ‘Decálogo de la eliminación de la hepatitis C’ que otorga la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH). Este "Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C", también está avalado por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el Grupo de estudio de las hepatitis víricas (GEHEP). Se trata de un documento que contiene los requisitos que deben cumplir los hospitales para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. En un acto en el que el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha recibido del presidente de la AEHH, el doctor Manuel Romero, este reconocimiento que supone el primero que se entrega en España.

Acto al que también han asistido el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; la concejala de área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; y la diputada provincial de Iniciativas europeas y emprendimiento, Esther Mercedes Álvarez.

Belmonte ha señalado que “la lucha contra la hepatitis C es un desafío que requiere un esfuerzo colectivo y coordinado. Cada institución tiene un papel único y valioso que desempeñar. Al unir nuestras fuerzas podemos avanzar hacia un futuro donde la hepatitis C sea una enfermedad controlada y, eventualmente, eliminada”. “La colaboración y la coordinación no son solo deseables, sino esenciales para lograr este objetivo”, ha apuntado el delegado.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha felicitado al Hospital Universitario Torrecárdenas por el certificado de excelencia en la implementación del ‘decálogo de la eliminación de la hepatitis C’. “Todos juntos debemos trabajar para lograr la erradicación de la hepatitis C. El Ayuntamiento de Almería está en la misma sintonía y por eso aprobó, en el Pleno de principios de mayo, la adhesión del Ayuntamiento a los compromisos del movimiento #hepCityFree, impulsado por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) para acelerar la eliminación de la hepatitis C incorporando a las ciudades a esta iniciativa”.

#hepCityFree es un movimiento para que las ciudades lideren la lucha por la eliminación de la hepatitis C, con el objetivo de convertir a España en el primer país en acabar con un problema de salud pública, como es la hepatitis C.

Por su parte, la diputada provincial, Esther Álvarez, ha mostrado el verdadero honor y el privilegio que significa acompañar al Hospital Torrecárdenas en el día que se convierten en el primer hospital del país en recibir este reconocimiento: “Torrecárdenas es un hospital de referencia, para todos los almerienses y para la comunidad sanitaria y hoy se vuelve a poner de manifiesto porque se reconoce los proyectos y programas que han realizado sobre la erradicación de la hepatitis C y la mejora la calidad asistencial de todos los pacientes. Podéis estar muy orgullosos de que vuestro esfuerzo y trabajo se reconozca a nivel nacional con este ‘Certificado de Excelencia’ que otorga la Asociación Española para el Estudio del Hígado”.

“La Diputación con nuestro presidente Javier Aureliano García al frente, la provincia y todos los almerienses os queremos dar las gracias por todo el trabajo que realizáis en pro de la sociedad. El gran trabajo que realizáis se une siempre el espíritu de superación que permite que se siga investigando para mejorar la calidad de vida de los almerienses y de los andaluces. Gracias”, ha añadido Esther Álvarez.

Manuel Vida ha explicado tras recibir este reconocimiento que el decálogo presenta una estrategia sistemática y coherente, concebida para orientar a los centros hospitalarios en la adopción de prácticas que contribuyan a la eliminación de esta enfermedad viral a nivel nacional. Hay que señalar que en un esfuerzo por consolidar este decálogo y por incentivar su aplicación en los hospitales, la AEEH ha creado una norma específica que establece indicadores precisos que permiten hacer un seguimiento y evaluación del cumplimiento de los diez puntos cruciales delineados en el documento de consenso. En este sentido, “los hospitales que han cumplido los requisitos marcados por esta norma pueden obtener la certificación que busca reconocer a aquellos centros que alcancen la "Excelencia en la Implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C" como ha sido nuestro caso”, ha detallado el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

“Este proceso no sólo busca galardonar, sino también motivar a las instituciones hospitalarias a comprometerse con la aplicación de las medidas propuestas”, ha señalado la hepatóloga y responsable del proyecto en el Hospital Universitario Torrecárdenas, Marta Casado. El decálogo y las certificaciones de los hospitales tienen el objetivo de continuar avanzando en la eliminación de la hepatitis C en España, poniendo el foco en las estrategias de micro-eliminación para llegar a los pacientes que todavía quedan por diagnosticar y tratar. “Con este proceso reafirmamos nuestra convicción de que la eliminación de la hepatitis C en España no solo es un objetivo alcanzable, sino una realidad inminente, siempre y cuando se adopte y se ejecute un abordaje unificado y efectivo”, ha detallado la doctora Marta Casado.

El papel de Torrecárdenas en la eliminación de la hepatitis C

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha sido uno de los primeros hospitales en adherirse a este proceso de certificación, al ser uno de los hospitales andaluces más comprometidos en la eliminación de la hepatitis C. Prueba de ello son los diferentes proyectos llevados a cabo en últimos años encaminados a incrementar la tasa de diagnóstico de hepatitis C, tanto en población general como en población vulnerable.

Entre ellos se encuentran, el cribado de hepatitis C llevado a cabo en la Brigada de La Legión en 2022, en el que se realizaron estas pruebas a más de 500 legionarios o el cribado de hepatitis C en población migrante en asentamientos, conjuntamente con Cruz Roja Almería, en el que más de 500 migrantes fueros testados para la hepatitis C.

“Nuestro compromiso con la eliminación de la hepatitis C, incluye proyectos de cribado en población general, como es el cribado de hepatitis C que llevamos a cabo en empresas como Cosentino o Unica”, ha señalado Marta Casado.

Uno de los proyectos de cribado de hepatitis C llevados a cabo por el Hospital Universitario Torrecárdenas que más éxito ha tenido es el cribado en el servicio de Urgencias, proyecto que se inició en 2021, y que ha permitido cribar a más de 18.000 pacientes, diagnosticar a más de 70 y posibilitar su tratamiento y su curación. Los resultados de este proyecto han sido el ejemplo que ha impulsado la puesta en marcha del cribado de la hepatitis C en urgencias en muchos hospitales, no sólo andaluces, sino a nivel nacional. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de cribado de hepatitis C en población vulnerable junto con Cruz Roja Almería, proyecto que ha sido recientemente galardonado con una beca de la AEEH.

Finalmente, el éxito de estos proyectos y el compromiso en la eliminación de la hepatitis C que ponen de manifiesto, han sido el pilar básico para que el Ayuntamiento de Almería se haya adherido recientemente al programa “#hepCityfree”, movimiento promovido por la AEHVE, para que las ciudades lideren la lucha por la eliminación de la hepatitis C en España, “cuya coordinación se realizará desde el Hospital Universitario Torrecárdenas con profesionales del centro hospitalario.

A nivel nacional se han diagnosticado más de 165.000 pacientes

Desde la llegada de los antivirales de acción directa se ha conseguido diagnosticar y tratar a más de 165.000 pacientes en nuestro país. Sin embargo, se estima que todavía quedan entre 20.000 y 30.000 personas con hepatitis C en España. En este contexto, el decálogo facilita el proceso desde el diagnóstico a la curación del paciente, evitando su pérdida dentro del sistema sanitario. Engloba diferentes acciones como el diagnóstico

en un solo paso y descentralizado cuando sea necesario; un sistema de alertas y derivación directa al especialista; la simplificación en la evaluación basal, dispensación y tratamiento; el cribado universal y por perfiles de pacientes; o la búsqueda de “pacientes perdidos”, que son aquellos que ya han sido diagnosticados, pero aún no han recibido tratamiento.

“El trabajo conjunto y coordinado de todos los agentes implicados en el abordaje de la hepatitis C es esencial para alcanzar el objetivo de eliminación de la enfermedad marcado por la OMS. El Decálogo sirve de guía para poner en marcha las acciones necesarias y las certificaciones nos ayudan a reconocer el trabajo realizado y a motivar a los profesionales implicados para seguir trabajando para conseguir el objetivo común: la eliminación de la enfermedad”, ha señalado el presidente de la AEEH.