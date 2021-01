Como cada jueves, hoy se reúne el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para revisar los datos de los municipios de Almería y establecer el nuevo mapa de restricciones que entrarán en vigor este sábado 30 de enero según la tasa de incidencia actual.

Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, otros tres municipios tendrán que echar el cierre a toda la actividad comercial y de servicios que no sea esencial, pues han superado la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 personas. Se trata de Bentarique (1666,7), Tíjola (1381,1) y Huércal de Almería (1116,3). Los tres tenían ya establecido el cierre perimetral.

Por su parte, finalmente Huércal-Overa ha logrado reducir su tasa de incidencia, que ayer sí superaba los 1.0000 casos por 100.000 personas, por lo que no tendrá que cerrar bares y comercios. Actualmente su tasa es de 952.

Nuevos pueblos con cierre perimetral

Por otro lado, también hay dos municipios que han sobrepasado la tasa de 500 casos por cada 100.000 personas, por lo que se dictará el cierre perimetral, es decir, la prohibición de entrar y salir del pueblo sin una causa justificada.

Los dos pueblos que se suman a esta lista son Alicún (tasa de 995) y Bayárcal (641). Rozando la tasa límite se ha quedado Berja, que el miércoles sí que estaba por encima de los 500, pero actualmente se queda en 493,5, por lo que no tendrá cierre perimetral.

Huécija y María, a punto de cumplir los 14 días de cierre

Las medidas dictadas por el Comité Territorial tienen 14 días de vigencia, tras los cuales se analiza la situación de la localidad para comprobar si se pueden flexibilizar. Son los casos de Huécija y María, poblaciones donde las restricciones comenzaron el 17 de enero y cuya incidencia ya está por debajo de los 500 casos. Este sábado, por tanto, se cumplen los 14 días previstos.

En concreto, María tiene actualmente las máximas restricciones (cierre perimetral y de actividad no esencial), pero su tasa de incidencia es ya de 243,9, por lo que debe de quedar libre de restricciones.

En Huécija existe solo cierre perimetral, pero su tasa ya es de 205,8. Por eso también tiene que quedar libre de restricciones.

En una situación similar está Arboleas, que ahora mismo tiene cierre perimetral y de toda la actividad no esencial desde el 17 de enero pero cuya tasa de incidencia hoy es de 605,5, por lo que se espera que los expertos reduzcan las restricciones y solo tenga cierre perimetral.

No obstante, fuentes de la Junta de Andalucía han informado de que, aunque los 14 días se cumplen este sábado 30 de enero, el Comité de Alertas no decidirá al respecto hasta su próxima reunión del lunes 1 de febrero. Si ese día siguen teniendo las tasas por debajo de los respectivos límites (por debajo de 1.000 en el caso de Arboleas y por debajo de 500 en los otros dos), se rebajarían las restricciones aunque no entraría en vigor hasta el miércoles 3 de febrero