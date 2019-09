Clausuran cinco talleres clandestinos y un desguace en la provincia

Uno de los negocios clandestinos que más ha crecido de la mano de la crisis económica en la provincia de Almería y en el resto de provincias andaluzas ha sido el de los talleres mecánicos. Los establecimientos sin licencia proliferan cada en la ciudad como en los municipios a pesar de los esfuerzos del sector por atajar esta forma de economía sumergida. En los últimos años el esfuerzo de la Junta de Andalucía ha sido clave para atajar la situación, que alcanzó su pico en el año 20013, 2014 y 2015.

Las inspecciones se intensificaron a raíz de aquel periodo negro con un positivo resultado y en la actualidad, pese a que las inspecciones se siguen realizando de forma periódica, las estadísticas hablan de un notable descenso de la actividad ilegal.

27 inspecciones en seis meses este año

Según los datos facilitados a Diario de Almería desde la Delegación Provincial de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, en el primer semestre de este año se han realizado un total 27 inspecciones, de las cuales han resultado clausurados cinco talleres ilegales y un desguace. Además, se ha denunciado a nueve establecimientos por diversos incumplimientos de la normativa.

Infracciones

La mayoría de las infracciones que han sido motivo de denuncia son carecer de las correspondientes licencias municipales para poder operar (7), no estar inscrito en el Registro de Establecimientos Indistriales de Andalucía (6), carecer de documentación sobre informe anual (6), no estar inscrito en el Registro de Pequeño Productor (5), etiquetado defectuoso o carecer del mismo (5), abandono, vertidos o eliminación incontrolada de residuos tóxicos (3), entregas, ventas o cesiones de residuos peligrosos a un gestor no autorizado (1), además estanqueidad de depósitos (1), entre otras cuestiones.

En el mismo período del año anterior se registraron unos datos estadísticos muy similares al periodo actual, aunque cabe destacar un ligero repunte en este primer semestre de 2019. Destaca, como así avanzaron desde la propia administración autonómica, “el significativo número de informes (23) realizados a requerimiento del Servicio de Indistria, dependiente de la Delegación Territorial de Hacienda, Indistria y Energía, administración con la que se colabora estrechamente para verificar la regularización de la actividad y para realizar notificaciones e informes relacionados con el cese de la actividad ilícita. Sin embargo, y para que sirva de comparativa, sólo en el año 2016 se aprecia un importante número de establecimiento denunciados, de los cuales resultaron más del 50% ilegales y con un relevante número de infracciones.