La concejala Margarita Cobos graba en vídeo su factura del agua para "demostrar que no sube"

La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, se ha convertido en protagonista de un vídeo donde enseña su propia factura del agua para demostrar que su precio por metro cúbico no sube, como interesadamente afirma la oposición, y anima a los vecinos de la capital a revisar sus propios recibos “y comprobéis que los precios por metro cúbico, tanto del consumo como del alcantarillado, se mantienen iguales” de un trimestre a otro.

“Las cosas claritas, como el agua”. Con esta frase, la edil concluye el vídeo, de algo más de un minuto de duración y que ha difundido en redes sociales, durante el que explica que el agua “es un recurso fundamental, elemental para la vida y para los almerienses más aún porque somos la huerta de Europa, por eso la tenemos que proteger y cuidar. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dejar descansar los acuíferos y vamos a producir más agua desalada para que tanto hoy como en el futuro no nos falte”.

A lo largo de la grabación, que repetirá cada trimestre, Cobos insiste en que ahora no es el momento de subir el precio, aunque la producción de agua desalada sea más cara, “porque los almerienses ya tenemos muchísimas preocupaciones como para añadir ahora una subida de precios”, con lo que Almería seguirá manteniendo la segunda tarifa de agua más económica de Andalucía y muy por debajo de la media de España.

“Que no os confundan”

El Ayuntamiento va a aumentar la producción de agua desalada “y lo vamos a hacer sin tocar el precio. Y por eso he querido traeros mi factura, para que la veáis y para que veáis la vuestra también y comprobéis que los precios por metro cúbico, tanto del consumo como del alcantarillado, se mantienen iguales de un trimestre a otro. Porque no vamos a subir ahora el precio del agua, porque los almerienses ya tenemos muchísimas preocupaciones como para añadir ahora una subida de precios. Así que no os confundan, las cosas claritas, como el agua”.

Margarita Cobos ha querido grabar este vídeo tras la campaña “de intoxicación interesada que está llevando a cabo la oposición” tras el anuncio municipal de aumentar la producción de agua desalada para consumo con la puesta en marcha de tres bastidores adicionales de la planta desaladora de Almería con el objetivo de preservar de su sobreexplotación los Pozos de Bernal del acuífero del Poniente.”Ojalá tuviéramos el trasvase del Ebro, pero no lo tenemos porque el Psoe lo eliminó y fueron ellos mismos los que promovieron las desaladoras de las que ahora parecen renegar sin ofrecer alternativas”, denuncia la edil.

La propuesta técnica, que supone la puesta en uso de cinco de los siete bastidores con los que cuenta la desaladora y, con ello, que el 80% del consumo en la capital sea agua desalada, conlleva la adecuación de los costes del servicio municipal de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento, además de la modificación del contrato con la concesionaria del servicio, Aqualia, y de la Ordenanza Municipal reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público no Tributario Suministro de Agua Potable y Alcantarillado. Un sobrecoste a imputar a las tarifas de los servicios de 4.290.059 euros, un 19,68%, “que será asumido íntegramente por el Ayuntamiento”, ha insistido Cobos.

La edil popular recuerda que en el marco del 'Plan Botania', en defensa y conservación del medioambiente, se incluye la optimización y eficiencia de los recursos hídricos públicos, así como la gestión del Ciclo Integral del agua. En este sentido, ha recordado la necesidad de “preservar y evitar el grave riesgo que supone la sobreexplotación del acuífero de los Pozos de Bernal, conjuntamente con la puesta en funcionamiento y uso de una fuente compatible con el medioambiente como es la planta desaladora, actualmente a un 30% aproximadamente, de su rendimiento”.

“Es nuestra responsabilidad intercambiar el uso de las fuentes de agua, dejar dormir los Pozos para preservar su supervivencia y redoblar el uso de la planta desaladora, aumentando la producción de agua desalada”, ha subrayado Cobos, recordando que el aporte de agua al año a la ciudad procede en más de 11 hm3 de los ochos pozos del acuífero de Bernal y 5 Hm3 aportados desde la desaladora. Con cinco bastidores de la planta en marcha, la producción de agua desalada será de 12,5 hectómetros y de los pozos solo será preciso aportar 3,5 hectómetros, una propuesta que asegura el futuro en cuanto al uso del agua y resuelve un problema medioambiental, disminuyendo la extracción de agua de un acuífero hoy sobreexplotado.

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía iniciará las obras de construcción de la tubería que permita la conexión del depósito de Pipa Alta al depósito de San Cristóbal, obra de infraestructura hidráulica que, con un presupuesto de 14 millones de euros y un tiempo de ejecución de dos años, permitirá que toda la capital tenga acceso al agua desalada y una reducción en el uso de este recurso procedente de los acuíferos.